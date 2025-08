Guinée: Pluies diluviennes à Conakry - 04 membres d'une famille périssent à Soumanbossia

La pluie torrentielle qui s'est abattu sur Conakry aux environs de 02 heures du matin de ce jeudi 31 juillet 2025 a enregistré plusieurs dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines dans la capitale guinéenne. À Soumanbossia dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry, c'est quatre (4) personnes d'une même famille qui ont trouvé la mort lors de cette inondation.

Benjamin Kamano, enseignant est père de la famille victime de cette catastrophe. Il explique comment tous les membres de sa famille ont perdu leurs vies sous ces eaux.

<< Ça fait treize (13) jours que moi je suis malade, hier à partir de 22h, j'étais avec ma famille, maintenant lorsque ça menacé de pleuvoir, j'ai dis aux enfants de rentrer. D'habitude, quand ça menace comme ça, je les fait sortir, et nous restons à la véranda pour des mesures de sécurité. Mais, hier comme je suis malade, ça fait longtemps je ne dors pas, le sommeil m'a pris un peu et je suis rentré me coucher. Tout d'un coup, j'ai entendu les enfants pleurer, l'eau est rentré. Je me lève brusquement, je vois le matelas qui se soulève, moi même j'étais dans l'eau, et j'essaye de sortir pour aller sauver les enfants, l'eau était déjà à la porte. C'est comme ça que je suis resté et ils continuaient à pleurer. Sous peu de temps, le reste du mur est tombé et la porte s'est ouverte puis je suis rentré. Il y a eu quatre (4) morts qui sont Maciré Kamano ma femme, Maciré Soumah, âgée de 5 ans la fille de la jeune soeur à ma femme, Maciré Kondano, âgée de 3 ans, et Natoman qui avait 17 ans. Certaines d'entre elles étaient déjà à l'école >>, a-t-il fait savoir.

Le coprs de sa femme était déjà sur place, l'une des filles victimes, lui son corps a été retrouvé en bas du quartier. Mais, les deux (2) autres coprs n'ont pas été retrouvé pour le moment, selon le père de famille.

Face à cette situation douloureuse, ce père de famille qui a perdu tous ses membres et ses objets de valeurs, s'en remet à la volonté Divine qui a d'ailleurs précisé que même les habits qu'il portent, on lui a donné. Donc, le secours des personnes de bonne volonté pourrait lui réconforté.