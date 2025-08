Sénégal: Sécurité pendant le Grand Magal de Touba - Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre rassure les talibés

Touba, la ville sainte des mourides, s'apprête à célébrer le Magal, un événement qui attire des millions de fidèles venus du monde entier. À cette occasion, des inquiétudes ont été exprimées quant à la sécurité dans la ville, notamment en raison de menaces potentielles, selon le président du comité d'organisation. Il s'exprimait ce jeudi lors d'une visite de prospection chez le dahira Hizbut Tarqiyyah, située en face de la grande mosquée.

Cependant, selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole de la communauté mouride, ceux qui souhaitent semer la terreur à Touba « ne s'en sortiront pas indemne » et auront en face d'eux « la volonté divine ». Cette déclaration vise à rassurer les fidèles et les autorités qui s'inquiètent de la sécurité pendant le Magal.

Le porte-parole souligne que Touba a toujours été une ville de paix, où les mourides viennent pour se recueillir et célébrer leur foi. Le Magal, en particulier, est un événement qui symbolise la spiritualité et la fraternité de la communauté mouride. Pendant plus de 100 ans, le Magal a été célébré sans incident majeur, et les autorités locales et nationales ont toujours pris des mesures pour garantir la sécurité des fidèles. Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, ceux qui pensent que Touba pourrait être le théâtre d'incidents durant le Magal sont des gens « intéressés par les choses mondaines » et qui cherchent à perturber la célébration pour des intérêts personnels.

Face aux menaces potentielles, il a lancé un appel à la tranquillité et à la sérénité. Il a demandé aux fidèles de ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les menaces, et de se concentrer sur la célébration du Magal. Il a également mis en garde ceux qui cherchent à perturber la célébration, leur demandant de laisser la communauté vivre sa foi en paix et de ne pas mêler Serigne Touba à leurs « guerres de positionnement ». Selon lui, la ville de Touba sera en paix pendant le Magal, et les fidèles pourront célébrer leur foi en toute sécurité.