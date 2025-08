Sénégal: Education - Le président Bassirou Diomaye Faye mise sur la science et l'IA pour bâtir l'école sénégalaise de demain

Lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général, le Président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé une vision claire et ambitieuse pour l'avenir du pays : faire de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle les piliers de la refondation du système éducatif. Un discours fondateur qui engage le Sénégal sur la voie de la souveraineté numérique et de l'innovation.

C'est devant l'élite de la jeunesse sénégalaise que le chef de l'État a choisi de tracer les contours d'une réforme majeure. En s'adressant aux lauréats du Concours général, dont il a salué « la rigueur intellectuelle et la détermination », le Président Faye a posé les bases d'un projet national visant à préparer le Sénégal aux défis mondiaux. Le ton a été donné par un hommage appuyé à l'équipe nationale de mathématiques, récemment distinguée aux Olympiades panafricaines avec plusieurs médailles, dont deux en or. Pour le Président, ces exploits ne sont pas anecdotiques ; ils « confirment le potentiel scientifique du Sénégal » et soulignent l'urgence de mettre en place des politiques éducatives pour cultiver ces talents à grande échelle.

Annonce forte du discours, le Président Faye a officialisé l'institution d'un concours national de mathématiques, de sciences et de technologies. Cette initiative vise à encourager massivement les élèves à s'orienter vers des disciplines jugées fondamentales pour l'avenir du pays. Il a insisté sur la nécessité de réviser les programmes scolaires pour y intégrer davantage le numérique et la formation professionnelle, déplorant que la part des filières scientifiques et techniques au baccalauréat reste « insuffisante ».

Le Président Faye a également placé l'intelligence artificielle au coeur de sa stratégie. Loin de la craindre, il a présenté la technologie comme « un levier pour résoudre les problèmes sociaux et économiques », à condition qu'elle soit maîtrisée et alignée sur les valeurs sénégalaises. « Nous devons combiner la logique des machines avec la sagesse des peuples, » a-t-il déclaré dans une formule marquante, appelant à former une génération de chercheurs et d'ingénieurs qui allient expertise technique et principes éthiques.

Cette vision, à la fois humaniste et technocratique, dessine un Sénégal souverain sur le plan numérique, où l'innovation sert un développement durable et inclusif. Le chef de l'État a également rendu hommage à M. André Sonko, désigné parrain de l'édition 2025 du Concours général, saluant en lui un modèle « d'excellence académique » et d'engagement au service de la nation par l'éducation.