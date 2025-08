Une soixantaine de représentants d'Associations et organisations professionnelles (Aop) sont attendues à Abidjan, le mardi 05 août 2025, pour prendre part à l'atelier de restitution des résultats de l'inventaire de leurs structures sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira également de proposer une feuille de route pour l'accompagnement de celles de ces structures qui seront sélectionnées. D'autant plus que ces Aop représente un pan clé de la dynamique entrepreneuriale et économique du pays. L'atelier est organisé sous la coordination du Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp) dans le cadre du projet Promotion des Réformes Économiques et Investissements (ProREI) financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ.

Au dire de Mariam Fadiga Fofana, Secrétaire exécutive du Ccesp, cette rencontre marque l'aboutissement d'une mission terrain de trois mois (mai à juillet 2025). La soixantaine d'Aop attendues sont issues de secteurs variés dont ceux de l'industrie, du commerce, des services, de l'artisanat et des professions libérales, a-t-elle souligné.

Cet exercice s'inscrit dans l'Axe 2 du ProREI, centré sur le renforcement du dialogue public-privé et l'amélioration de l'accès aux services d'appui aux très petites et moyennes entreprises (Tpme). Il répond à un besoin de structuration du tissu associatif professionnel, en proie à de nombreuses difficultés, notamment de gouvernance défaillante, de faibles capacités internes, de déficit de services rendus aux membres, ou encore de fragilité financière.

Animé par les consultants Sylvain Konan et Marc Gnahoré, qui ont réalisé cette mission, l'atelier permettra de partager les constats, d'échanger sur les recommandations proposées, et de mobiliser les parties prenantes autour d'un accompagnement renforcé et structuré des Aop prioritaires. Cet évènement clé contribuera à renforcer la concertation entre l'État et les acteurs économiques, en alignant les attentes du terrain avec les ambitions du Plan Stratégique « Vision 2030 » et du programme « Une Côte d'Ivoire Solidaire ».