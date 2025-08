Sénégal: Touba - L'hôpital Matlaboul Fawzeyni révolutionne l'offre de soins

La radiologie interventionnelle est désormais disponible au Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba. Cette révolution thérapeutique majeure fait de cette structure sanitaire un centre d'excellence sanitaire au Sénégal et dans la sous-région. Ce matériel de pointe a été dévoilé hier, lundi 30 juillet 2025.

L'acquisition de la radiologie interventionnelle par l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est considérée comme une étape historique par son directeur Massamba Thioro Sall. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation globale de l'établissement, qui joue un rôle crucial en tant que pilier sanitaire de la région de Diourbel. Selon lui, cette acquisition est en droite ligne avec l'Agenda de transformation Sénégal 2050, initié par le Président Bassirou Diomaye Faye et mis en oeuvre par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette innovation vise à renforcer la mission de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni en lui permettant d'offrir des soins spécialisés et accessibles aux populations. À en croire le patron de l'établissement, cette avancée illustre l'engagement du gouvernement sénégalais et du ministre de tutelle pour une santé innovante, inclusive et adaptée aux réalités territoriales.

L'hôpital Matlaboul Fawzeyni est la première structure du ministère de la Santé et de l'Action sociale à proposer la radiologie interventionnelle, permettant ainsi aux populations d'accéder à des soins de qualité à moindre coût. Le directeur précise que les traitements sont très accessibles, les tarifs pratiqués à Touba étant la moitié de ceux appliqués à Dakar.

Imagerie médicale

Le Dr Ndèye Thialaw Diop, cheffe du service de radiologie de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, estime que la radiologie interventionnelle est une sous-spécialité de l'imagerie médicale qui permet à la fois de diagnostiquer et de traiter certaines pathologies sans chirurgie. Les médecins, ajoute-t-elle, utilisent des équipements tels que la scopie, l'échographie et le scanner pour guider les interventions avec précision, réduisant ainsi les douleurs pour les patients. Cette approche permet d'accéder aux lésions de manière plus ciblée et de minimiser les risques liés aux interventions chirurgicales traditionnelles. Actuellement, des infiltrations ostéo-articulaires sont pratiquées à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni pour traiter les douleurs articulaires.

Selon le Dr Diop, cette procédure consiste à introduire un médicament tel qu'un anti-inflammatoire ou de l'acide hyaluronique directement dans l'articulation ou sa périphérie. Cela permet de soulager la douleur, de faciliter la mobilité et de réduire l'inflammation, notamment au niveau de l'épaule, du poignet ou du dos. La viscosupplémentation est l'une des applications de cette technique, visant à améliorer la santé articulaire des patients. Des microbiopsies mammaires et d'autres types de biopsies sont également possibles grâce à la radiologie interventionnelle.

Ces procédures peuvent être guidées par échographie ou scanner, ce qui permet d'effectuer des actes précis, tels que le drainage de collections profondes. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni, qui dessert une population importante, accueille un grand nombre de patients. Selon le Dr Diop, l'installation de la radiologie interventionnelle à Touba contribue à renforcer l'égalité d'accès à des soins de santé spécialisés. Les patients n'ont désormais plus besoin de se déplacer jusqu'à Dakar pour bénéficier de ces traitements, ce qui favorise une prise en charge plus équitable et plus efficace des populations locales.

Le personnel en attente du matériel complémentaire

En plus de la radiologie interventionnelle, le personnel du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba attend l'acquisition de nouveaux équipements afin d'élargir l'offre de soins. Actuellement, certaines techniques sont déjà proposées, mais d'autres procédures plus avancées, telles que l'embolisation pour les tumeurs hépatiques ou la radiofréquence, seront mises en œuvre dès que les équipements nécessaires seront disponibles. Cela permettra d'offrir aux patients des soins encore plus spécialisés et de haute qualité.

Faty Boye Sèye, une habitante de Ndiagne (région de Louga), a témoigné de son expérience positive après avoir bénéficié d'une infiltration de l'épaule à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Elle avait consulté plusieurs structures sanitaires avant de se rendre à Touba. « J'étais très inquiète en venant ici », a-t-elle admis. Mais elle se dit désormais soulagée : « Je suis tellement contente. En ce moment, je me sens très bien », a-t-elle confié, encourageant d'autres patients à venir se faire soigner à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni.