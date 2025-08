Sénégal: Campagne de reboisement 2024 à Touba - Les fruits du bon suivi un an après

Grâce à l'association « Touba Ca Kanam », le reboisement est devenu une tradition bien ancrée dans la ville sainte. La dernière campagne de reboisement a été lancée le vendredi 2 août 2024, sous la présidence du chef de l'État. Un an après, les résultats sont encourageants, avec plus de 13 km de zones reboisées, et l'association se déclare satisfaite des progrès accomplis.

Le manguier planté par le président de la République lors de la dernière Journée de l'Arbre est toujours debout, devant la résidence Khadim Rassoul, à Touba Héliport. Malgré son jeune âge, l'arbre présente des signes de développement, avec un tronc de plus d'un mètre de hauteur et de petites branches greffées. Cependant, ses feuilles jaunâtres et lancéolées, disposées de manière alternée le long des branches, pourraient indiquer un problème de développement ou un manque de soins appropriés. Sur la route nationale qui mène à la sortie de Touba, en partant de Touba Héliport, l'association «Touba Ca Kanam» a également procédé au reboisement d'un axe de trois kilomètres. Les arbres ombragés qui y ont été plantés semblent mieux développés que le manguier planté par le président Bassirou Diomaye Faye.

Selon Fallou Ndiaye, président de la commission environnement de «Touba Ca Kanam», la clé du succès réside dans le suivi des plantes : «Il est facile de planter, mais le suivi est plus important », a-t-il souligné, expliquant que l'association a mis en place une équipe dédiée à cette tâche. Selon M. Ndiaye, les arbres plantés par l'association sur tout le territoire de la ville sainte bénéficient d'un entretien régulier. Les équipes effectuent des visites mensuelles pour s'assurer de leur bonne santé, et les arbres sont arrosés quotidiennement. De plus, les grilles de protection (gabions), qui étaient endommagées, ont été remplacées au début de la saison des pluies. D'après M. Ndiaye, le même succès est observé sur d'autres axes de la ville sainte, notamment l'axe Hôpital Cheikhoul Khadim - Garage Darou Mouhty, où 1.400 arbres ont été plantés sur 7 km ; l'axe Garage Dahra Djolof - Ndindy, où 600 arbres ont été plantés sur 3 km, dont des arbres fruitiers dans certaines localités.

Ces initiatives de reboisement semblent être généralisées et couronnées de succès dans différentes parties de la ville sainte. Selon Fallou Ndiaye, les efforts déployés pour entretenir les plantes ont porté leurs fruits, avec des résultats positifs constatés un an après les opérations de reboisement. Une équipe des Eaux et Forêts a effectué une visite de terrain et s'est déclarée satisfaite, avec un taux de satisfaction de 90 %, selon lui. Cela témoigne, à son avis, de l'efficacité des initiatives de reboisement et d'entretien menées par l'association « Touba Ca Kanam». Il estime que le succès du reboisement est également dû à l'engagement et à la participation active des populations locales. Les habitants ont pris en charge l'arrosage de certains arbres, ce qui a contribué à leur survie. D'après ses déclarations, les plantes situées devant les habitations ont plus de chances de survivre, car les populations les protègent contre les animaux et en prennent soin, contrairement aux zones inoccupées. Cela montre que l'implication des communautés locales est un facteur clé pour le succès des initiatives de reboisement.

Pour assurer la durabilité des campagnes de reboisement à Touba, l'association « Touba Ca Kanam» prévoit d'élargir sa pépinière. Celle-ci sera déplacée sur un espace de 9 hectares, à Darou Rahmane, où un forage sera réalisé. Cela permettra à l'association de disposer d'un stock important de plants prêts à être mis en terre en cas de besoin, garantissant ainsi la continuité des efforts de reboisement dans la ville sainte. La Journée de l'Arbre, célébrée chaque année le premier dimanche du mois d'août, aura lieu cette fois-ci le 3 août. « Touba Ca Kanam» compte l'organiser le 5 août. À cette occasion, le quartier Ndamatou 3 sera reboisé sur une distance de 1,5 km, avec la plantation de trois cents (300) arbres ombragés. La cérémonie de lancement sera présidée par le ministre de l'Environnement, qui visitera également les zones reboisées l'année dernière.