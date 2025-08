Sénégal: Campagne de reboisement - L'Ong Tree Aid s'engage aux côtés de l'État pour reverdir le pays

L'Ong Tree aid, actif depuis 1987 pour la restauration des terres dégradées joue un rôle clé cette année dans la préparation de la Journée nationale de l'arbre, en appuyant les nouvelles initiatives étatiques comme la caravane écologique, le challenge « un million d'arbres en 48h » et le plan d'action détaillé de la campagne nationale de reboisement. Tree aid participe également à la campagne de reboisement avec la plantation de 500 000 arbres.

En perspective de la journée nationale de reboisement, l'Ong Tree aid s'est engagée auprès de l'Etat pour l'application des nouvelles innovations introduites dans l'organisation des actions de reboisement. Actrice engagée dans la restauration des terres dégradées depuis 1987, elle investit dans la résilience des communautés face à la dégradation des terres et aux impacts du changement climatique. « Nous croyons fermement que les arbres, bien gérés, peuvent être un levier puissant de transformation systémique, tant économique qu'environnementale », souligne Sana Diop Dieng, directrice pays de Tree Aid Sénégal.

Ainsi, fort de son engagement, l'Ong Tree aid travaille en étroite collaboration avec les Eaux et Forêts à travers des actions coordonnées sur le terrain et alignées sur les priorités nationales. Ainsi, cette année, pour la campagne nationale de reboisement, Tree aid contribue à la plantation de 500 000 arbres grâce à son Projet de reboisement pour une Muraille Verte à Saint-Louis (Promuver Sl) mis en oeuvre avec le Centre national de recherche forestière (Cnrf). Pour ce faire, selon Sana Diop Dieng, Tree aid a décidé d'accueillir la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre à Rao pour cet ambitieux programme de reboisement.

Ensuite à la faveur de son implication par les autorités nationales pour la préparation de la journée nationale de l'arbre, Tree aid a apporté son assistance dans la réalisation des innovations majeures annoncées par l'État comme la caravane écologique, le challenge « 1 million d'arbres en 48h » et le plan d'action détaillé de la campagne nationale de reboisement.« Dans ce cadre, notre projet Promuver Sl contribuera au challenge national à hauteur de 100 000 plants, et mettra en place un jardin nutritif d'une valeur de 9 millions Fcfa au profit des femmes de la commune de Gandon, en partenariat avec les services techniques. », renseigne Sana Diop Dieng.

Mais Tree Aid ne se limite pas à planter des arbres. L'organisation promeut une restauration durable des écosystèmes, fondée sur une approche territoriale, participative et inclusive. Dans cette optique, elle soutient un projet de Foret Olympique en collaboration avec l'Ong La lumière à Tambacounda. « Ce projet intègre une démarche innovante autour des crédits carbone, et permettra bientôt aux communautés bénéficiaires d'être rémunérées pour leurs efforts de restauration, à travers les revenus générés sur le marché volontaire du carbone. », note la directrice. Et au-delà de ces activités, Tree Aid accompagne la dynamique nationale à travers la caravane écologique, des campagnes de sensibilisation communautaire, et un appui technique aux collectivités territoriales. « Nous espérons ainsi mobiliser largement les jeunes, les femmes et les leaders locaux autour de l'importance des arbres et contribuer à des actions de reboisement durables, intégrées dans les plans de développement locaux. », a-t-elle dit.