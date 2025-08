Sénégal: Tambacounda étrenne sa nouvelle brigade de recherches de Gendarmerie

Le ministre des Forces armées (MFA), le Général Birame Diop, a procédé à l'inauguration de la nouvelle brigade de recherches de la localité.

Avec la mise en service, ce jeudi 31 juillet, de sa toute nouvelle brigade de recherches, la ville de Tambacounda franchit une étape décisive dans le renforcement de son dispositif sécuritaire. Présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, la cérémonie officielle a enregistré la présence des autorités administratives, militaires, judiciaires, religieuses et coutumières.

L'infrastructure comprend deux bâtiments (administratif et logement). Le premier, situé au rez-de-chaussée, est composé des bureaux du personnel, d'une permanence, d'une salle informatique, de trois chambres de sûreté, de deux toilettes extérieures et d'une cuisine. Le second bâtiment, construit en R+1, comporte au rez-de-chaussée le logement du commandant et celui des adjoints. À l'étage, cinq chambres sont réservées au logement du personnel de la gendarmerie.

Selon le MFA, l'érection de cette brigade s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle posture opérationnelle adoptée par la Gendarmerie nationale, visant « l'amélioration de la surveillance générale sur l'ensemble du territoire national », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, ce relèvement du niveau de performance opérationnelle, notamment dans le domaine de la police judiciaire, demeure une nécessité pour faire face aux défis liés à la criminalité sous toutes ses formes dans une région comme Tambacounda, « carrefour socioéconomique stratégique », selon ses propres termes.

Cette nouvelle infrastructure, dotée d'équipements modernes, garantit un environnement sécuritaire aux populations de la région, soutient le Général. Cependant, pour le ministre, la sécurité doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi il a invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, notamment à travers le partage de renseignements pour prévenir l'insécurité.

À cet effet, il appelle les forces de défense et de sécurité à se rapprocher davantage des populations : « Si vous les respectez et les considérez, elles vous respecteront, vous considéreront et vous renseigneront. Mais dans le cas contraire, elles ne vous diront rien », a-t-il souligné.

S'adressant aux éléments de cette unité spéciale, il a insisté sur leur sens du devoir, dans le strict respect des lois et règlements, mais aussi de la dignité humaine.