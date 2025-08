Sénégal: Présidence FSF - Me Moustapha Kamara se retire et rallie Augustin Senghor

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Moustapha Kamara a officiellement retiré sa candidature ce jeudi 31 juillet, lors de la présentation de son ouvrage Le Code du Sport du Sénégal Annoté.

Aux côtés d'Augustin Senghor, président sortant, l'avocat a justifié son retrait par les retours favorables recueillis sur le terrain en faveur de Me Senghor. Me Kamara estime qu'un large rassemblement autour du président sortant serait bénéfique pour l'avenir du football sénégalais. « L'unité prime sur les ambitions individuelles. Si mon retrait peut contribuer à renforcer la stabilité et la progression de notre football, alors je n'hésite pas », a-t-il déclaré, lors d'un événement mêlant sport et droit, en présence de plusieurs figures du monde sportif.

Ce ralliement intervient à seulement quelques jours du scrutin prévu le 2 août. En apportant publiquement son soutien à Augustin Senghor, Me Kamara renforce la position du président sortant, candidat à un cinquième mandat de 4 ans. IL ne sont désormais que six candidats à viser la présidence samedi 2 août lors de l'Assemblée générale élective: Augustin Senghor, Mady Touré, Abdoulaye Fall, Oumar Ndiaye, Aliou Goloko et Abdou Thierry Camara « Titi Camara »