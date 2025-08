Sénégal: 9ème Agence Orabank du pays à Dakar - Un ancrage local qui fait la différence

Dans un contexte bancaire, inaugurer une 9e agence peut être présenté comme l'aboutissement d'une étape de croissance avant de passer à une stratégie plus digitale, ou internationale. Pour Orabank Sénégal, le 9 prend aujourd'hui tout son sens avec l'inauguration à Ngor Almadies, ce jeudi 31 juillet 2025, de sa 9e agence à Dakar, une ouverture qui marque autant une maturité atteinte qu'un nouveau départ sur le marché bancaire national.

Et de 9, pour Orabank Sénégal qui vient d'étrenner sa 9ᵉ agence à Dakar. Dans de nombreuses cultures, le 9 est le chiffre de la complétude et de l'aboutissement. En économie, il peut symboliser la fin d'un cycle de croissance avant un renouveau stratégique. Dans un contexte bancaire, inaugurer une 9e agence peut être présenté comme l'aboutissement d'une étape de croissance avant de passer à une stratégie plus digitale, ou internationale. Pour Orabank Sénégal, le 9 prend aujourd'hui tout son sens avec l'inauguration, ce jeudi 31 juillet 2025, de sa 9e agence à Dakar, sise aux Almadies.

Une agence Premium qui, dans le langage bancaire ou commercial, désigne une agence conçue pour offrir une expérience haut de gamme à une clientèle ciblée. Madame Rokhaya Niang, Chef de la nouvelle agence, confirme : « C'est une agence Premium qui incarne une nouvelle façon de repenser la clientèle », a-t-elle déclaré devant un auditoire hétéroclite composé des notables du quartier, du représentant du ministre des Finances, du Commandement de la Gendarmerie Ouest , et un parterre d'invités de marque.

A Orabank, « Notre ambition est claire, être à vos côtés en tant que partenaire de confiance pour vous accompagner dans vos projets personnels comme professionnels, en vous proposant des solutions sur mesure », ajoute Mme Niang. « Une très bonne nouvelle », selon la seule femme Déléguée de quartier dans la commune de Ngor, Madame Madjiguène Mbengue, qui indique que « L'arrivée de cette banque dans notre quartier va nous rapprocher des services essentiels et soutenir nos commerçants et de manière plus générale, nos jeunes, tout en devenant un partenaire de notre développement local. »

Un postulat renforcé par Abdoulahad Fall, Conseiller technique du Directeur en charge du secteur privé et représentant le ministre des Finances, qui estime que cette nouvelle implantation vient renforcer le réseau bancaire déjà étendu dans la zone et la bonne idée, c'est que c'est une agence Prémium car, c'est toujours bon de segmenter la clientèle.

Entre expansion géographique et digitalisation

Avec 9 agences à Dakar et 17 au total sur le territoire, Orabank démontre que l'ancrage physique reste un atout dans un contexte de transformation digitale. Les nouvelles agences ciblent les zones économiques en pleine expansion, à l'image de Diamniadio, symbole du futur pôle industriel et logistique du pays, ou encore le quartier des Almadies qui demeure avant tout une enclave résidentielle de prestige tout en incarnant une ébauche de quartier d'affaires.

Le groupe panafricain Oragroup dont le siège est à Lomé (Togo) et qui est présent dans 12 pays africains, ne déroge pas à la règle. Bénéficiant du principe de l'agrément unique qui lui permet d'ouvrir des succursales dans d'autres pays, c'est ainsi que « Orabank Sénégal est une succursale d'un ensemble qui s'appelle Orabank Côte d'Ivoire et succursales », explique le Directeur général de Orabank Côte d'Ivoire, Julien Koffi qui a fait le déplacement.

Avec un capital de 69 milliards de Fcfa depuis plus de cinq ans, la banque affiche aujourd'hui un total bilan de 1660 milliards de Fcfa en fin décembre 2024. En termes d'expansion géographique au Sénégal, Orabank Sénégal totalise quelque 17 agences sur le territoire dont 9 à Dakar. Ce maillage permet de diversifier la clientèle, du particulier urbain à la PME, en passant par les grands comptes et les institutions. Avec un réseau de 52 distributeurs automatiques dont 31 hors agences, ses 800 terminaux de paiement électroniques et les 40 clients utilisant l'application e-commerce, lui ont valu, outre d'avoir été primée quatre fois, meilleure banque du Sénégal, un prix régional la récompensant comme première banque de l'espace UEMOA en termes d'acquisition monétique. Ce qui traduit une approche d'équilibre entre expansion géographique maîtrisée depuis le rachat de la BRS en 2016, et digitalisation.

Entre maillage territorial renforcé et pression sur les résultats consolidés, la filiale sénégalaise de Orabank demeure un pilier de stabilité et incarne la résilience d'un ancrage local solide.