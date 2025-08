Afrique: Est de la RDC - Les Églises d'Afrique se réunissent à Kigali pour s'engager à «la réconciliation»

La 20e Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) s'est ouverte jeudi 31 juillet à Kigali, se déroulant jusqu'au 3 août. Plus de 250 délégués parmi les plus grands dirigeants catholiques du continent sont à ce rendez-vous prévu tous les trois ans, afin de déterminer les nouvelles trajectoires de l'Église en Afrique. L'Église est l'un des initiateurs principaux des appels au dialogue inclusif en RDC pour mettre au conflit à l'est du pays, et au dialogue régional.

Pour le président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM), l'archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo Besungu, l'organisation de l'Assemblée plénière à Kigali est « profondément symbolique » : « Le sang a beaucoup coulé dans cette sous-région et le sang continue de couler dans cette partie de notre continent. Notre présence ici n'est pas un hasard. »

Une présence qui témoigne selon lui d'un engagement pour « la réconciliation, la paix et la vérité ». Un message déjà porté en février dans une lettre commune aux évêques du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Monseigneur Donatien N'shole, Secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), souligne : « C'est un moment fort du vivre-ensemble que nous sommes en train de prôner, surtout entre le Rwanda et la RDC. Chacun a quelque chose à apporter, parce que notre rêve, c'est une paix durable, qu'on mette fin une fois pour toutes à des cycles récurrents de violence. »

Adopter la stratégie globale pour la période 2025-2050

En février, les Églises catholiques et protestantes de RDC avaient rencontré le président Paul Kagame à Kigali. Un appel à un dialogue inclusif salué par le Secrétaire général de la conférence épiscopale du Rwanda, Vedaste Kayisabe : « Ils ont fait un pas de géant à la recherche de la paix. Au Rwanda et au Burundi, nous emboîtons le pas. Les évêques se rencontrent régulièrement. Et nous espérons que nous n'allons pas reculer. On voit que tout le monde est déterminé. »

L'Assemblée plénière du SCEAM se poursuit au Rwanda jusqu'au 3 août. Les délégués doivent notamment adopter la stratégie globale de l'organisation pour la période 2025-2050.