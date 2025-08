Afrique Centrale: Washington - Réunion inaugurale du comité mixte de surveillance de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo (en tant que facilitateur de l'Union africaine) et de la Commission de l'Union africaine ont tenu, le jeudi 31 juillet à Washington, la première réunion du comité mixte de surveillance de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Cet accord a été signé à Washington le 27 juin 2025. C'est ce qu'indique un communiqué du Département d'État des États-Unis.

« Le Comité mixte de surveillance est chargé de servir de forum pour la mise en oeuvre de l'accord de paix et le règlement des différends. Il est chargé de recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord, de prendre les mesures appropriées pour remédier à ces violations et de régler les différends à l'amiable », explique le communiqué du Département.

Au cours de la première réunion, les parties ont choisi leurs présidents pour le comité, adopté les termes de référence qui régiront les futures réunions du comité, discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord et préparé la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité.

L'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les efforts de mise en oeuvre et les initiatives en cours visant au dialogue et à une paix durable dans la région.

La RDC et le Rwanda ont tous deux exprimé leur reconnaissance pour les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la recherche d'une solution pacifique, note le communiqué.