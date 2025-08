Congo-Brazzaville: Formation - Sam BB, une fierté congolaise pour la danse contemporaine

La scène africaine de la danse contemporaine compte désormais une nouvelle diplômée de prestige. La Congolaise Sabrina Bitsangou, alias Sam BB, vient de décrocher son diplôme à l'issue de la formation professionnelle Afrique diaspora organisée par l'École des sables, au Sénégal. Unique représentante du Congo au sein de cette promotion 100 % africaine, elle a inscrit son nom parmi les figures montantes du mouvement chorégraphique continental.

Âgée de 31 ans, Sam BB est bien connue des milieux artistiques de Brazzaville. Danseuse, performeuse et chorégraphe engagée, elle est membre du centre d'art contemporain Les ateliers Sahm depuis 2017. Lauréate du programme Visa pour la création de l'Institut français en 2021, elle a reçu plusieurs distinctions, dont la prestigieuse bourse suisse Garage Aarau et le Prix Prince Claus 2024. Son travail, à la croisée des danses urbaines, de la performance et de la réflexion identitaire, interroge la liberté d'expression, le deuil, le corps et les mémoires.

Pour elle, cette formation représente bien plus qu'un diplôme. « La formation Afrique diaspora m'a fait réaliser que mon corps est une scène. Je sors d'ici avec un bagage qui me nourrit et qui va continuer de nourrir mon travail et ma façon de vivre », a-t-elle confié, émue, à la sortie de la cérémonie de clôture.

Créée par la chorégraphe Germaine Acogny, figure emblématique de la danse africaine, l'École des sables est reconnue comme l'une des plus sérieuses académies en matière de formation chorégraphique sur le continent. La formation Afrique diaspora, entièrement dédiée aux artistes africains, allie technique, création, échange interculturel et immersion dans l'histoire de la danse.

En 2019, Sam BB a fondé à Brazzaville le festival Nsaka Dance, devenu une plateforme majeure pour les danses urbaines émergentes. Elle multiplie les résidences et collaborations entre l'Afrique et l'Europe, du Sénégal à la Suisse, en passant par Madagascar, le Togo et la France.

Aujourd'hui, avec ce diplôme en poche, elle peut désormais se présenter comme danseuse, chorégraphe, interprète et formatrice certifiée, capable d'animer des ateliers à l'échelle internationale. Elle ouvre ainsi une nouvelle page de son parcours, et par la même occasion, élève la voix du Congo sur la scène chorégraphique mondiale.