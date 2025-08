Madagascar: Marathon International de Tana - Come-back avec la 20e édition les 11 et 12 octobre 2025

Après six années d'interruption, le Marathon International de Tana signe son grand retour avec sa 20e édition, prévue les 11 et 12 octobre 2025. Des coureurs de plusieurs nationalités sont attendus dans la capitale.

La dernière édition remonte à 2019. Cette année, l'événement revient avec une nouvelle dynamique, mêlant exigence sportive, engagement écologique et ambiance festive. La présentation officielle s'est tenue hier à Ankorondrano, sous l'égide du World Trade Center Antananarivo, en présence du président de la Fédération malgache d'athlétisme. Trois formats de course seront proposés. Le Marathon International de 42,195 km, homologué par la Fédération Internationale d'Athlétisme, s'adresse aux coureurs confirmés. La Foulée Écolo de 10 km est ouverte à tous les amateurs.

Le Maratoons de 2 km est destiné aux enfants de 5 à 12 ans, seuls ou accompagnés de leur famille. « Ce rendez-vous multigénérationnel permettra à chacun de vivre l'expérience du marathon à son rythme, dans un esprit de dépassement de soi et de convivialité. Le parcours, dont le tracé sera officiellement dévoilé lors du prochain point de presse, offrira une immersion au coeur de la ville d'Antananarivo, entre patrimoine urbain et paysages emblématiques. L'édition 2025 se distingue par sa forte orientation éco-responsable », a déclaré Tiana Rajaona, représentante du WTC.

Des coureurs étrangers attendus

Des milliers de participants sont attendus, notamment des athlètes venus du Kenya, d'Éthiopie, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, d'Europe et des îles de l'Océan Indien. Les inscriptions sont désormais ouvertes, exclusivement en ligne sur la plateforme officielle de l'événement. Des récompenses seront attribuées aux trois premiers de chaque catégorie, dont trois millions d'ariary pour le vainqueur du marathon et deux millions d'ariary pour celui de la Foulée Écolo.

« Le Marathon en est à sa 20e édition. Nous allons capitaliser sur nos expériences pour offrir une organisation exemplaire et sécurisée, tant pour les participants que pour les spectateurs. Notre objectif principal est que tout Tana participe à cet événement », a souligné la responsable. Selon Dominique Raherison, président de la Fédération malgache d'athlétisme, cette édition fera également office de championnat national de marathon. Elle permettra de désigner les successeurs des champions de 2019 : Marina Ramanantenasoa (CNaPS Analamanga) en 3h12min47s et Mampitraotse (COSPN Boeny) en 2h19min45s.

Une édition écologique

Des points de ravitaillement seront installés tous les 5 km, accompagnés de stations d'épongeage à 2 km et demi après chaque ravitaillement. Des bacs de tri sélectif seront également mis en place pour sensibiliser les participants à la gestion des déchets. Le Village Marathon, installé au coeur de la ville, propose des ateliers de sensibilisation à l'environnement, des animations culturelles, des espaces de tri et de recyclage, et mobilise les participants autour de gestes simples mais concrets pour la planète.

Porté par le soutien des ministères de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat, de la Communication et de la Culture, ainsi que de l'Environnement et du Développement durable, le Marathon International de Tana 2025 s'impose comme un symbole de résilience et de modernité. Il réaffirme la place d'Antananarivo dans le circuit des grandes courses africaines et internationales.