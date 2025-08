Madagascar: Centre King Sejong - L'apprentissage de la langue et de la culture coréenne à l'honneur

L'Institut King Sejong à l'Université de Toamasina vise à promouvoir l'apprentissage de la langue et de la culture coréenne pour les étudiants et la population locale. La mobilité académique figure également au coeur du partenariat entre l'Université de Toamasina et l'Ambassade de la République de Corée.

Suite à la signature d'un accord en février 2025, SEM Park Jihyun, Ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, a récemment visité l'Université de Toamasina. Accueillie par le Pr Diny Razanakolona, Président de l'Université, et son équipe, cette rencontre a clairement mis l'accent sur le développement de l'apprentissage de la langue coréenne. Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à rendre rapidement opérationnel l'Institut King Sejong sur le campus.

Ce centre jouera un rôle clé dans la promotion de l'apprentissage de la langue et de la culture coréenne pour les étudiants et la population locale. Des discussions fructueuses ont également ouvert la voie à de futures collaborations en matière d'éducation, de mobilité académique et de coopération culturelle. L'Ambassadrice a souligné l'importance d'augmenter le nombre de jeunes Malgaches bénéficiant de bourses d'études coréennes, ce qui facilitera l'accès à la langue coréenne et à l'enseignement supérieur en Corée.

Partenariat

Le Président de l'Université de Toamasina a exprimé sa gratitude à SEM Park Jihyun et à l'Ambassade de la République de Corée pour cette collaboration prometteuse, qui s'annonce comme une opportunité majeure pour l'apprentissage du coréen à Madagascar. La durée de validité de cet accord, établi en février entre les deux parties, est de trois ans à compter de la date de désignation officielle de l'Institut Sejong. Il sera automatiquement prolongé de trois années supplémentaires à moins qu'il ne perde sa validité durant les trois années précédentes.