Congo-Brazzaville: Humour - « Seka na yo » va électriser Brazzaville

La capitale congolaise s'apprête à vivre un moment d'anthologie avec la troisième édition du festival humoristique « Seka na yo». Prévu pour le 17 août, l'événement mettra en scène un duel comique inédit entre deux figures emblématiques de la scène congolaise : Maman Kalunga, venue de Kinshasa, et Loukoulas, enfant de Brazzaville. Ce face-à-face, baptisé " Le derby du rire", promet une soirée explosive, entre satire sociale, punchlines affûtées et éclats de rire partagés.

Depuis sa création, « Seka na yo » s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de l'humour en Afrique centrale. Porté par Loum's Médias et soutenu par plusieurs partenaires culturels, le festival vise à promouvoir les talents comiques des deux rives du fleuve Congo, tout en offrant au public un espace de détente, de réflexion et de célébration identitaire. Cette troisième édition marquera un tournant, en misant sur la confrontation amicale entre deux styles d'humour bien distincts, mais tout aussi percutants.

D'un côté, Maman Kalunga, humoriste populaire de la République démocratique du Congo, connue pour ses sketchs incisifs sur les réalités féminines, les travers du quotidien et les codes sociaux. De l'autre, Loukoulas, figure montante de Brazzaville, dont l'humour absurde et les personnages décalés séduisent un public toujours plus large. Ce duel scénique, loin d'être une compétition, se veut une célébration de la diversité comique congolaise, où chaque artiste viendra défendre son univers avec panache.

Outre ce très attendu derby du rire, cette troisième édition de "Seka Na Yo" déploiera une programmation résolument riche et festive. Pour ouvrir la soirée, des performances théâtrales mettront en lumière le talent scénique congolais dans toute sa diversité, établissant dès les premières minutes une ambiance de partage et d'émotion. Les intermèdes musicaux, portés par des artistes locaux, viendront ponctuer les temps forts du spectacle et offrir des respirations artistiques à même d'enflammer le public.

Afin de prolonger l'expérience au-delà de la scène, un espace photo immersif sera aménagé, invitant les spectateurs à capturer leurs plus beaux éclats de rire dans un décor pensé pour la convivialité. Enfin, pour satisfaire les papilles, des stands de restauration proposeront une sélection de saveurs locales, témoins de la richesse gastronomique du pays et complémentaires à cette grande célébration culturelle. L'objectif est de créer une expérience complète, où humour, musique et convivialité se conjuguent pour offrir au public une soirée inoubliable.

Les organisateurs misent sur une affluence record, portée par l'engouement suscité sur les réseaux sociaux et les précédentes éditions. Ils souhaitent faire de "Seka na yo" une véritable institution culturelle, capable de rayonner au-delà des frontières et de fédérer les publics autour de valeurs communes : le rire, le respect, et la célébration des identités congolaises. La venue de Maman Kalunga à Brazzaville est perçue comme un symbole fort d'unité et de dialogue artistique entre les deux capitales.

Le 17 août, Brazzaville ne rira pas seulement, elle vibrera. "Seka na yo », pour sa troisième édition, promet un moment de communion où les frontières s'effacent au profit du rire partagé. Entre Maman Kalunga et Loukoulas, le public n'aura pas à choisir : il aura tout à gagner. Car dans ce derby du rire, c'est la comédie congolaise qui sortira victorieuse.