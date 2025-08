Madagascar: SIPEM Banque - Quatrième édition du « Club Clients » à Avaradrano

Et de trois. Après Antsirabe et Tamatave, SIPEM Banque a tenu la quatrième édition de son « Club Clients » le 24 juillet 2025 dernier à Antananarivo Avaradrano, dans le même objectif servir de plateforme de dialogues et d'échanges aux divers acteurs économiques locaux, dans un cadre convivial et riche en opportunités.

Échanges constructifs

Les entrepreneurs, des TPE et PME, clients et partenaires de la banque, sont venus en masse pour cet événement dont le mérite est de favoriser les échanges constructifs et le réseautage professionnel entre eux. Une manière également de mettre en relation, de manière plus directe, les acteurs économiques entre eux. Interrogés sur leurs expériences en termes de relation commerciale avec SIPEM Banque, les participants à cet évènement ont témoigné que les services financiers offerts par cet établissement sont de véritables opportunités pour les entrepreneurs, micro-entreprises, TPE et PME. Comme l'a reconnu un des participants, « les offres sont plus abordables et les conditions sont moins contraignantes. En termes de crédit, les offres vont au-delà du crédit à la production classique, car grâce à un réseau étendu de partenaires, SIPEM Banque répond aux besoins concrets des entrepreneurs en matière d'investissements.»

Prolongation

Le « Club Clients » était également une occasion pour la banque de porter à la connaissance de sa clientèle et du public la prolongation de ses offres d'épargne spéciale Miabo et Miabo Flash pour répondre à la demande : rémunérées respectivement à 9% et de 9,5% de taux d'intérêts annuel, ces offres de placement sont aussi pour rentabiliser et sécuriser les surplus de liquidité des entreprises. Bref, les échanges ont été bénéfiques et inspirants pour toutes les parties présentes à cet évènement unique. En poursuivant dans cette stratégie d'orientation client, SIPEM Banque confirme sa volonté et son expertise trentenaire dans l'accompagnement et dans le développement des activités des entrepreneurs, micro entreprises, TPE et PME de Madagascar.