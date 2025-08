Madagascar: RED Circle - Un cercle stratégique au service du numérique lancé par Airtel Business

Les opérateurs du numérique rivalisent de créativité pour démocratiser ce secteur vital pour le développement économique.

C'est le cas notamment de Airtel Busines qui a lancé récemment le Red Circle, un cercle stratégique au service du numérique. Pensé comme une plateforme d'échanges concrets et d'opportunités réelles, le RED Circle est en effet un levier de collaboration entre acteurs qui font bouger les lignes.

C'est un lieu où se croisent idées, technologies et solutions, dans une logique de construction immédiate. L'initiative stratégique vise à rassembler des leaders, entrepreneurs et décideurs autour d'un objectif commun : connecter les intelligences, les expertises et les visions pour faire avancer le numérique. Le RED Circle n'est pas un simple concept, c'est une dynamique réelle, portée par des choix humains et ambitieux.

Partenaire des entreprises

Ce cercle exclusif repose sur trois piliers fondamentaux : la connexion, l'innovation et le partage. Une connexion entre talents, idées, solutions. Une innovation portée par vous, portée par nous. Et enfin un partage d'expertise, de valeurs et d'audace. « Le RED Circle n'est pas un slogan, c'est un engagement. Celui de connecter les leaders d'aujourd'hui pour façonner le numérique d'aujourd'hui. Un cercle exclusif, formé non pas par des algorithmes mais par des choix humains, stratégiques, ambitieux » a expliqué Santatriniaina Randriamanana, Directeur d'Airtel Business Madagascar. Avec le RED Circle, Airtel Business affirme ainsi son rôle de partenaire des entreprises actives dans la transformation numérique, une transformation qui se joue ici, maintenant, et ensemble.