Afrique: Festival 'Ponton miziki' - Les artistes africains donnent rendez-vous à Pointe-Noire

La troisième édition du festival "Ponton miziki" se tiendra les 13 et 14 septembre à Pointe-Noire, avec pour ambition de valoriser les artistes africains, promouvoir la diversité culturelle musicale et offrir un cadre de rencontres entre talents du continent et leur public. L'événement se positionne comme un rendez-vous majeur de la scène musicale congolaise.

L'édition s'annonce riche en découvertes, avec une programmation éclectique qui mêle rythmes traditionnels africains, sonorités congolaises, afrobeat, funk, soul et influences afro-américaines. Le public pourra apprécier des prestations d'artistes reconnus pour leur professionnalisme, leur énergie scénique et leur capacité à créer une alchimie avec les spectateurs.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Tidiane Mario, artiste congolais à la carrière prometteuse. Auteur-compositeur, chanteur, interprète et danseur, il s'est fait connaître dès 2013 avec le groupe afrobeat A6, révélé par des titres tels que Mokossa, Boma relation et Wassa. Il poursuit depuis une carrière solo marquée par des succès comme Nana, Lomama, Pagaille, ou encore Give me freedom. Sa collaboration avec Sony Music France a abouti à l'album Jeunesse et plusieurs singles populaires.

Lauréat du prix du meilleur artiste Afrique francophone aux Trace Awards 2025, Tidiane Mario est salué pour sa créativité, sa capacité à fusionner les styles et son engagement en faveur de la culture congolaise.

Le festival réunira également de nombreux autres artistes venus d'horizons divers : Ténor, Théodora, Petit Fally, Louze Baby, Bioman, Laila and the Groove, Jada Chief, Skipp Narko, Blessing Bilili, Djam Kiss, Fred Vinces, Dolhoua, Lux Bwoyz, DJ Bobo Star, DJ Mak Jeff, entre autres.

Au-delà des performances, "Ponton miziki" offre un espace d'échange entre artistes, professionnels et passionnés de musique. Il contribue à créer un écosystème culturel africain dynamique, favorisant les collaborations, le partage d'expérience et la montée en visibilité des talents africains sur la scène internationale.