Madagascar: Tendances des températures - Légère hausse prévue sur les Hautes Terres

Le froid reste présent sur l'ensemble de Madagascar, selon les prévisions de Météo Madagascar pour les journées du 30 juillet au 1er août 2025.

Le temps hivernal reste dominant, notamment sur les Hautes Terres. Les températures minimales sont particulièrement basses à Ambatolampy, Antsirabe et Manandriana, avec des valeurs pouvant descendre jusqu'à 6°C au petit matin. Ce froid matinal persiste, tandis qu'à Antananarivo, les minimales oscillent entre 10 et 12°C.

Sur les côtes, les matinées sont plus douces. À l'ouest, notamment à Mahajanga, Toliara ou Nosy Be, les températures minimales varient entre 17°C et 21°C. Ces régions restent globalement stables, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie. Concernant les températures maximales, les villes de l'ouest telles que Morondava, Mahajanga et Morombe dépassent les 30°C chaque jour.

Hausse

Sur les Hautes Terres, les maximales sont plus fraîches, entre 16°C et 19°C. Mais une légère hausse est attendue à partir de ce jour. À Antananarivo par exemple, la température maximale passe de 17°C à 19°C. À l'Est, notamment à Toamasina et Mahanoro, on observe aussi une légère remontée des températures en journée. Cette évolution s'explique par un affaiblissement des vents d'alizé. Cela pourrait adoucir les conditions météorologiques dans plusieurs régions. Si la température monte d'un cran, le froid, quant à lui, ne disparaît pas pour autant. Il est ainsi conseillé de bien se couvrir le matin et le soir.