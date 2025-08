Madagascar: Jeux d'Échecs - « La Ligue Analamanga existe bel et bien », martèle son président

La tension monte d'un cran dans le monde des échecs malgaches. La Ligue Analamanga riposte face au comité ad hoc mis en place par la Fédération.

Bras de fer entre la Fédération malgache (FMJE) et la Ligue Analamanga des Échecs. Le conflit ouvert entre les deux parties prend une tournure de plus en plus institutionnelle. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le président de la Ligue, Jean Michel Randrianarisoa, a rompu le silence. Il rejette catégoriquement le comité ad hoc désigné par la FMJE pour gérer la Ligue, affirmant que celle-ci « existe encore bel et bien » et fonctionne légalement. Il rappelle que la Ligue a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et que la Fédération n'a pas à s'immiscer dans ses affaires internes.

De son côté, la FMJE a saisi la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), qui a répondu par une lettre officielle. Dans ce courrier, la FIDE reconnaît le comité ad hoc nommé par la FMJE comme l'unique organe provisoire légitime de gestion de la Ligue Analamanga, en attendant de nouvelles élections. Elle réaffirme également que la FMJE détient l'autorité sur ses ligues régionales dans le cadre de la gouvernance sportive nationale.

La Ligue contre-attaque

Face à cette position, la Ligue Analamanga ne compte pas se laisser faire. Elle dénonce une tentative de destruction des règles démocratiques et une usurpation de fonctions par le comité ad hoc.

Dans une déclaration officielle adressée aux clubs et aux joueurs, la Ligue affirme qu'elle existe légalement, validée par le ministère de tutelle. Elle se présente comme la seule habilitée à organiser le Championnat régional, à gérer les licences et inscriptions, et à exercer l'autorité sur les activités échiquéennes dans la région. Toute tentative de prise de pouvoir constitue, selon elle, une violation de la loi. Elle annonce également qu'elle prendra des mesures légales strictes pour défendre ses droits. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans une lettre adressée à la Ligue, appelle à la régularisation des statuts et à la convocation d'une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire avant août 2025, date d'expiration du mandat actuel.