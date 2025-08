Sénégal: Classement de la forêt de Matam - Un « poumon vert » qui abrite un écosystème riche et diversifié, des communes de Matam, Ourossogui et Ogo

Suite à la recommandation de la commission régionale de conservation des sols, le gouvernement sénégalais, conscient de l'importance des écosystèmes pour la stabilité environnementale et la protection contre les catastrophes naturelles, vient d'acter le classement de la forêt-galerie située entre Matam et Ourossogui. Une mesure de haute portée qui rentre dans la préservation des ressources naturelles du pays et par ricochet la région de Matam qui vit « une désertification grimpante avec des effets néfastes, aux conséquences dévastatrices».

En effet, dans une démarche de préservation de la biodiversité et de valorisation du patrimoine écologique national , le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé le décret n°2025-1189, daté du 16 juillet 2025, portant classement de la forêt galerie de Matam. La forêt concernée qui bénéficie désormais d'un statut particulier au profit de la région de Matam, afin de renforcer la conservation de la biodiversité et de préserver sa fonction écologique de poumon vert, couvre une superficie totale de 1 985 hectares.

Pour les officiels des Eaux et Forêts du Secteur forestier de Matam qui se sont penchés sur le sujet du classement, il s'agissait d'une urgence inscrite dans « une perspective de développement reconnaissant le rôle des forêts dans le développement socio-économique, la conservation de la diversité biologique et la préservation des systèmes naturels ». Relevant que, « la région de Matam voit ses ressources forestières s'appauvrir constamment suite au déboisement effréné, une tendance, qui a de graves répercussions sociales, économiques et écologiques aux plans local et national ».

Faisant savoir que « les formations classées constituent pour la région une réserve importante de ressources naturelles dont l'utilisation raisonnée et la conservation sont essentielles à la sécurité économique et écologique du pays, les arbres et les forêts assurant la protection des écosystèmes naturels et contribuant au bien-être des populations rurales. A travers une utilisation bien pensée des forêts qui contribuera ainsi à un développement durable, au profit des populations limitrophes dont les moyens d'existence en dépendent ».

La forêt de Matam, « poumon vert » qui abrite un écosystème riche et diversifié, des communes de Matam, Ourossogui et Ogo, constitue l'une des plus grandes zones vertes de la région. Son classement par décret est d'un grand intérêt pour les populations.