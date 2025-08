Madagascar: Marathon de Tana - La course mythique fait son grand retour

Le Marathon International d'Antananarivo revient en grande pompe. La 20e édition placée sous le signe du sport, de l'unité et de l'engagement écologique, se tiendra en octobre.

C'est officiel : le Marathon International de Tana reprendra ses droits les 11 et 12 octobre. Organisé par le World Trade Center Antananarivo (WTCA), en collaboration avec la Fédération Malagasy d'Athlétisme (FMA), l'événement mythique revient dans la capitale après six années de pause, pour une 20e édition qui entend allier exigence sportive, conscience environnementale et célébration populaire. Une conférence de presse de lancement a été organisée, hier au siège du WTCA, au Village des jeux à Ankorondrano. L'occasion pour les organisateurs de donner plus de détails sur l'événement.

« Trois formats de course sont au programme : le marathon de 42,195 km, homologué par la Fédération Internationale d'Athlétisme, destiné aux coureurs aguerris et combiné avec le championnat de Madagascar réservé aux licenciés ; la Foulée Écolo de 10 km, ouverte à tous les profils; et le Marathons de 2 km, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans, seuls ou accompagnés. Ce rendez-vous festif et intergénérationnel permettra à chacun de vivre l'expérience à son rythme », explique Tiana Rajaona, porte-parole de l'organisateur.

L'événement vise à faire vibrer la ville d'Antananarivo à travers un parcours urbain ponctué de lieux emblématiques, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. L'ambition affichée est claire : hisser Antananarivo dans le circuit des grandes courses internationales et africaines.

Un marathon écoresponsable

Dominique Raherison, président de la FMA, rappelle que « le marathon est ouvert à tous sur présentation d'un certificat médical, tandis que le championnat national reste réservé aux licenciés. Des coureurs étrangers, notamment du Kenya, de Tanzanie, d'Éthiopie, des îles voisines et d'Europe, ont été invités. »

L'édition 2025 se distingue par son engagement écologique. Un ravitaillement sera installé tous les 5 km, des points d'épongeage seront disponibles tous les 2,5 km, et des bacs de tri sélectif jalonneront le parcours. Le Village Marathon, situé au coeur de la ville, proposera des ateliers de sensibilisation à l'environnement, des animations culturelles et des espaces dédiés au tri et au recyclage.

Le Marathon de Tana bénéficie du soutien des ministères de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat, de la Communication et de la Culture, de l'Environnement et du Développement durable. À travers cet événement, le WTCA réaffirme sa volonté de promouvoir le sport et les arts comme leviers du développement, avec la vision ambitieuse de « créer un nouveau Madagascar ».

Les inscriptions sont ouvertes en ligne depuis le 31 juillet. Familles, passionnés de course ou simples curieux sont invités à participer à cette édition d'exception, dans un esprit de partage et d'engagement. La prime pour les vainqueurs varie entre 500 000 et 3 000 000 ariary. Appuyé par son réseau international de plus de trois cents World Trade Centers dans quatre-vingt-dix pays, le WTCA ambitionne de faire d'Antananarivo une ville moderne et résiliente.