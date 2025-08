Afrique Australe: Coopération - L'Inde consolide ses liens avec les pays de la SADC

L'Inde multiplie ses initiatives diplomatiques et économiques auprès des pays de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). En tant qu'observateur actif de cette organisation régionale, New Delhi souhaite renforcer sa présence en Afrique australe via des projets de coopération socio-économique concrets. Dans cette optique, un forum économique s'est tenu hier à l'hôtel Novotel Alarobia, en marge de la Semaine de l'industrialisation de la SADC. Cet événement a réuni des représentants des pays membres de la SADC ainsi qu'une importante délégation d'investisseurs indiens, conduite par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Inde (FICCI).

« Ce rendez-vous vise à définir des axes de coopération dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et le commerce », a souligné l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, M. Bandaru Wilsonbabu.

Autosuffisance alimentaire

Deux protocoles d'accord ont été signés à cette occasion. Le premier entre le FICCI et le secrétariat de la SADC, le second entre le FICCI et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar. Ces accords marquent une étape importante dans l'approfondissement des relations économiques entre l'Inde, la SADC et Madagascar. Ils portent sur plusieurs secteurs stratégiques, dont entre autres la pharmacologie, l'élevage, la pêche, l'agriculture et les énergies renouvelables. Autant de domaines dans lesquels l'Inde souhaite partager son expertise et créer des partenariats durables.

Parmi les axes forts évoqués, la coopération en matière de sécurité alimentaire figure en bonne place. L'Inde, qui a misé sur des politiques agricoles ambitieuses pour atteindre l'autosuffisance, se propose de partager son expérience avec les pays africains, notamment Madagascar.

« Une collaboration entre le gouvernement indien et des entreprises privées actives dans le secteur agricole pourrait permettre de soutenir les efforts des pays de la SADC vers l'autosuffisance alimentaire », a affirmé Rajiv Wahi, chef de la délégation du FICCI.