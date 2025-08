Maroc: Fête du Trône – Le Pr. Amine Laghidi analyse le discours du roi Mohammed VI

Pr. Amine Laghidi, expert international en diplomatie économique et stratégies de développement et VP du Congrès Africain des Mines et Énergies.

Célébrée ce 30 juillet 2025, comme tous les ans, la fête du Trône a été marquée par un discours du roi Mohammed VI. Le professeur d'université Amine Laghidi a livré une analyse sur les grands axes de ce discours.

Ce mercredi 30 juillet 2025, jour de la fête du Trône au Maroc, a été l’occasion pour le roi Mohammed VI de célébrer sa 26ème année d’accession au fauteuil royal de ses ancêtres, dont il a hérité en 1999. Cette célébration s’est marquée par un discours à la nation du souverain, sur lequel revient le professeur Amine Laghidi, expert international en diplomatie et souveraineté.

Sur l’axe économique du discours royal, Amine Laghidi n’a pas manqué de saluer les réalisations du roi, notamment l’essor socio-économique du pays avec plus de 3 milliards de consommateurs dans le monde.

Pour l’expert, « Sa Majesté a fait preuve de beaucoup d’humilité, car ses réalisations sont grandes. Là où d’autres bâtiraient des piliers pour des temples à l’effigie de leur gloire, Sa Majesté a [bâti, ndlr] à l’image de ses valeurs nobles, de ses valeurs de travail, d’humilité et d’ambition pour son peuple. Il en a fait beaucoup plus que des piliers, des fondations pour bâtir un nouveau pont dans le grand édifice socio-économique d’un Maroc toujours uni, pour un Maroc souverain, moderne, développé, solidaire, et pour un Maroc de prospérité dans la paix, et l’évolution continue ».

Outre ces premiers éléments, dans le même axe, Pr Amine Laghidi a estimé que le roi veille toujours à prioriser sur les urgences des grands chantiers du royaume chérifien.

Dans le même temps, l’expert est revenu sur la valorisation des élites prises en compte par le souverain sur les secteurs de l’industrie qui réussissent à « s’exporter » tant au niveau « automobile, aéronautique, agroalimentaire, chimique » qu'au niveau de « l’industrie du tourisme et des énergies renouvelables ».

Selon le professeur, le roi Mohammed VI, dans son discours, s’est non seulement adressé avec sincérité et apaisement aux Marocains vivant sur le sol national, mais aussi à ceux vivant à l'étranger. Il s'est également adressé aux « partenaires, amis directs, mais aussi aux alliés stratégiques, à toute la communauté internationale ».

En ce qui concerne l'aspect social axé sur la promotion du développement humain via la généralisation de la protection sociale et l'attribution de soutiens directs aux foyers, Amine Laghidi a souligné que cette approche du roi est essentiellement ancrée dans les valeurs religieuses associées à la « sérénité, le bien-être à l’intérieur du pays. Un pays de paix, de stabilité avec une culture de respect mutuel et de solidarité».

Il y a du progrès dans « cet indice. On parle d’un passage de pratiquement 12 millions de pauvres il y a 10 ans à 6 millions de pauvres, avec les conditions internationales que nous connaissons, l’inflation, la crise pandémique, logistique et de ressources à l’échelle mondiale. Sa Majesté veut réaliser plus pour son peuple sur l’éducation, la santé, etc. », a-t-il ajouté.

Dans ce discours, l’axe politique n’était pas aux oubliettes puisque la question des prochaines élections législatives a été évoquée. Les Marocains sont attendus à être des élites capables de « relever les défis, de contribuer activement » au développement du pays de manière « patriote, avec beaucoup de dévouement et de savoir-faire ».

Cet axe a également soulevé la question liée à l’intégrité territoriale, en appelant au dialogue l’Algérie relativement au Sahara marocain. Un appel qui témoigne de la relation fraternelle qui existe entre les deux peuples, et ce, depuis des décennies, a rappelé le professeur et expert international Amine Laghidi.