Afrique: Football/CHAN 2024 - Les Barea peaufinent les derniers détails

Les protégés du coach Rôrô poursuivent leur préparation à Dar-es-Salaam depuis mardi. Les Barea affronteront les Mauritaniens dimanche, pour le compte de la première journée du CHAN.

J-2. Ce n'est qu'après la publication faite hier par la Confédération africaine de football (CAF), ainsi que celles diffusées sur les réseaux sociaux depuis lundi, que la Fédération a finalement rendu publique la liste officielle des Barea A', qui défendront les couleurs nationales durant la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

La sélection est majoritairement composée de joueurs issus du club champion national en titre et septuple détenteur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, qui aligne sept éléments. Fosa Juniors FC et Disciples, respectivement champions nationaux en 2023 et 2024, comptent chacun quatre représentants. Le CFFA et Ajesaia sont représentés par trois joueurs chacun, contre deux pour le Cosfa et Mama FC, et un pour l'Uscafoot.

Les passionnés du ballon rond s'interrogent : quel est donc l'intérêt de garder la liste secrète à chaque fois, alors que les compatriotes - et surtout les fans des Barea - souhaitent suivre de près la préparation et les nouvelles de leurs joueurs ?

Derniers réglages

La phase finale du CHAN se déroulera du 2 au 30 août, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Madagascar, qui évolue dans le même groupe que la Tanzanie (pays hôte), la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine, jouera à Dar-es-Salaam, du 2 au 19 août.

Le groupe entame son quatrième jour de préparation sur le sol tanzanien, moment des derniers ajustements à deux jours du premier match.

«Nous étions encore fatigués du voyage le premier jour, et nous avons effectué un entraînement très léger, axé sur la récupération et le décrassage (...) Ensuite, nous avons enchaîné avec une séance plus intense sur le plan physique, centrée sur des objectifs offensifs et la vitesse», confie Dominique Rakotomalala, dit «Bebeto», préparateur physique des Barea A'.

« Les joueurs sont tous en pleine forme. Nous sommes assez bien préparés physiquement. Je pense qu'ils seront au top le jour J, malgré les surprises qui peuvent survenir en fonction de plusieurs paramètres », ajoute-t-il.

Les Barea débuteront dimanche à 20 heures contre les Mauritaniens, au stade Benjamin Mkapa de Dar-es-Salaam. Ils affronteront ensuite les Tanzaniens le samedi 9 août à 20 heures, au même stade. L'équipe malgache jouera ensuite contre la République centrafricaine le mercredi 13 août à 17 heures, toujours au stade Benjamin Mkapa, avant de clôturer la phase de groupes face au Burkina Faso, le samedi 16 août à 20 heures à l'Aman Stadium.