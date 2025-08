Madagascar: Antsiranana - Le Trésor public célèbre sport et citoyenneté

Pendant trois jours, la ville d'Antsiranana a vibré au rythme du Tournoi National du Trésor (TNT), un événement phare du Trésor public malgache.

Pour sa 8e édition, ce tournoi itinérant a fait escale dans la capitale du Nord, après avoir parcouru plusieurs régions du pays, depuis sa création en 2018. Cette édition 2025 se distingue par l'organisation de deux journées « Portes ouvertes », marquant le coup d'envoi des compétitions sportives. L'objectif est de se rapprocher de la population et de faire découvrir au grand public les missions et responsabilités du Trésor public, dépassant le seul cadre des retraités et des fournisseurs habituels.

La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue à la Trésorerie générale d'Antsiranana, a réuni les autorités civiles et militaires de la région, aux côtés de nombreux citoyens, étudiants et visiteurs. Tous ont pu échanger directement avec les responsables du Trésor, dans un esprit de transparence et d'accessibilité.

L'après-midi, les compétitions sportives ont été officiellement lancées au gymnase couvert d'Antsiranana, avec le défilé des délégations régionales, suivi des allocutions protocolaires. Près de quatre cents athlètes, issus des différentes structures du Trésor à travers le pays, se sont affrontés dans diverses disciplines individuelles et collectives.

La prestation a été également enrichie par une animation artistique, assurée par les agents de la Trésorerie générale d'Antsiranana, mêlant culture et convivialité. Au-delà de l'esprit de compétition, la dimension culturelle a aussi occupé une place importante. Une soirée artistique et conviviale a été organisée à l'Hôtel de la Poste, où chaque délégation a présenté danses traditionnelles et chants régionaux, renforçant les liens entre les participants.

Domination de la PGA

Côté résultats, la Paierie générale d'Antananarivo (PGA) s'est imposée comme la grande gagnante des épreuves collectives, en remportant toutes les finales disputées. En foot à 7, l'équipe a battu la Trésorerie générale de Toamasina (2-1), avant de s'imposer également en basket mixte face à la Direction de la Comptabilité publique (DCP), puis en volley-ball mixte face à cette même équipe.

« Ces performances sportives viennent couronner une édition marquée par l'innovation, notamment avec l'organisation de deux Journées « Portes ouvertes », permettant à la population de découvrir de près le fonctionnement du Trésor public et les services assurés au quotidien par ses différentes directions », déclare Andry Nirina Rajaofetra, directeur général du Trésor public. Il a aussi salué l'esprit de cohésion, d'engagement et de fraternité qui a animé tout l'événement.

Le tournoi s'est achevé en beauté hier soir (jeudi), par une grande fête nocturne sur la plage de Ramena, réunissant délégations sportives, responsables administratifs et habitants dans une bonne ambiance. Une façon conviviale et chaleureuse de refermer cette parenthèse sportive, dans un cadre naturel.