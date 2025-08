Madagascar: Environnement - Des écosystèmes fragilisés par l'activité humaine

L'écosystème malgache, riche mais fragile, subit une pression croissante : feux de brousse, déforestation, exploitation illégale et perte alarmante de biodiversité. En 2023, plus de cinq millions d'hectares ont été ravagés par les flammes. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les forêts ne couvrent plus que 14 % du territoire national, et 96 % des lémuriens sont aujourd'hui menacés d'extinction.

Face à cette urgence écologique, les gardiens de la nature - appelés rangers, gardes- forestiers, patrouilleurs ou localement polisindrano - polisinala - sont en première ligne. Chaque 31 juillet, la Journée mondiale des rangers rend hommage à leur rôle essentiel. À travers le pays, ces femmes et ces hommes veillent, sensibilisent, protègent. Leur mission : freiner la destruction des habitats naturels et préserver l'équilibre entre l'homme et son environnement.

Protections

L'organisation Impact Madagascar, engagée dans la gestion durable des ressources naturelles, s'appuie sur 209 rangers, répartis dans 14 programmes couvrant 9 sites d'intervention. « Leur mission est de surveiller, protéger et restaurer des écosystèmes précieux, souvent exposés à de fortes pressions humaines », indique un communiqué publié hier.

Parmi ces zones critiques figure Mahajeby, dans le district de Fenoarivobe (région de Bongolava). Là, vingt-quatre rangers assurent la surveillance d'un territoire d'une richesse écologique exceptionnelle. Isolée, difficile d'accès, cette zone abrite des forêts-galeries, des zones humides, ainsi que le Propithèque couronné (Propithecus coronatus), une espèce endémique en danger critique d'extinction selon la Liste rouge de l'UICN.

Chaque jour, les rangers affrontent non seulement les défis du terrain - reliefs accidentés, isolement, conditions climatiques difficiles - mais aussi les impacts directs des activités humaines. Leur présence, souvent silencieuse, est pourtant vitale pour l'avenir des forêts malgaches et la survie de ses espèces uniques au monde.