Ile Maurice: Burna Boy en concert au Tribeca Mall - Un spectacle qui s'annonce inoubliable

Maurice s'apprête à vivre l'un des plus grands événements musicaux de son histoire : l'arrivée de Burna Boy, géant de l'Afro-fusion, qui sera sur scène ce samedi 2 août pour le concert Mash Up Di Place. L'artiste nigérian, reconnu mondialement pour ses collaborations avec Ed Sheeran, Coldplay ou encore Stormzy, sera la tête d'affiche d'un spectacle qui s'annonce déjà inoubliable. Demain, un concert exceptionnel par Elysium Events aura lieu au Tribeca Mall.

Organisé par Elysium Events, en partenariat avec Coca-Cola Mauritius et plusieurs autres acteurs du secteur, le concert Mash Up Di Place marque un tournant dans l'univers du divertissement local. «C'est la première fois qu'un artiste de cette envergure se produit chez nous. C'est plus qu'un concert : c'est un moment qui va marquer l'histoire de l'événementiel dans la région», affirme Bryan Rush d'Elysium Events. Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebunoluwa Ogulu, est une superstar africaine qui a su s'imposer sur la scène internationale grâce à des titres phares comme On the Low, Last Last ou encore For My Hand. Sa capacité à remplir des stades mythiques, comme le Stade de France (80 000 personnes), témoigne de son immense popularité.

À Maurice, il partagera la scène avec plusieurs figures emblématiques du paysage musical local : Blakkayo, Favelas Gang, Blackpower, Clarel Armelle, La Nikita, Madii Madii, Sky To Be et Tii Dams. Le spectacle débutera dès 15 heures et Burna Boy devrait assurer près de deux heures de performance live. Le concert propose des billets à Rs 1 500. Une Prestige Zone a également été annoncée : un espace limité, offrant une vue dégagée sur la scène, plus d'espace et un confort optimal. Accessible au public à Rs 2 500, cette zone se situe juste devant la scène, mais reste distincte du VIP réservé aux partenaires.

Maurice sera donc, le temps d'un soir, le centre de la scène musicale internationale. L'arrivée de Burna Boy est à suivre aujourd'hui, en direct sur la page Facebook de l'express.