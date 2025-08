Ile Maurice: Lenacapavir - La molécule révolutionnaire

En 2024, selon l'ONUSIDA, 1,3 million de personnes avaient été infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Dans une étude publiée dans The New England Journal of Medicine en avril, une molécule appelée lenacapavir, administrée par injection sous-cutanée deux fois par an, s'est révélée efficace dans la prévention de l'infection par le VIH chez les femmes. Néanmoins, l'efficacité en prophylaxie préexposition (PrEP), traitement pris avant toute exposition au virus pour empêcher l'infection chez les hommes, femmes transgenres, hommes transgenres et personnes non binaires reste incertaine.

Dans cet essai multinational de phase 3, randomisé en double aveugle, 3 265 participants âgés de 16 ans et plus ont été répartis selon un ratio de 2 pour 1 : 2 183 ont reçu des injections sous-cutanées abdominales de lenacapavir totalisant 927 mg (1,5 ml) toutes les 26 semaines, tandis que 1 088 ont suivi un traitement quotidien par F/TDF (Emtricitabine + tenofovir disoproxil fumarate). Au total, 92 sites d'essais ont été retenus : 61 aux États-Unis, 9 au Brésil, 7 en Thaïlande, 6 en Afrique du Sud, 5 au Pérou, 3 en Argentine et 1 au Mexique.

Lors de l'analyse primaire d'efficacité, le groupe ayant reçu le lenacapavir a présenté un taux de nouvelles infections au VIH bien inférieur à la background incidence. Lors de l'analyse secondaire d'efficacité, le groupe lenacapavir a enregistré un taux de nouvelles infections au VIH bien plus faible que celui observé avec le F/TDF. Comme alternative à la PrEP orale, le lenacapavir pourrait être un game changer dans la lutte contre le sida.

Nicolas Ritter, chargé de mission à Coalition PLUS, nous explique : «Le lenacapavir est une molécule préventive (PrEP). Il est destiné aux personnes qui ne sont pas séropositives.» Il ajoute : «La PrEP existe déjà et elle est disponible gratuitement à Maurice - par la prise d'un comprimé par jour. La nouveauté ici, ce sont effectivement les deux injections, éliminant ainsi les risques de contamination.» La seule contrainte, explique-t-il, serait le coût de cette molécule, annoncée autour de USD 25 000 les deux injections.

L'autorisation réglementaire est attendue et l'adoption généralisée de lenacapavir comme PrEP dépendrait de l'accès au médicament, de son mode de distribution, de la demande et surtout du coût. «Entre 35 et 46 dollars par personne et par an», selon Joseph Fortunak, de l'université Howard, dans une étude en prépublication diffusée dans The Lancet, portant sur le lenacapavir générique.