Ile Maurice: Les Sirkazhi Sisters à l'honneur

Trois dates , deux lieux, une voix commune portée par deux soeurs : Aruna et Akhila, connues dans le monde de la musique carnatique sous le nom des Sirkazhi Sisters, seront bientôt à Maurice pour une série de concerts. Cette initiative culturelle est portée par le QuatreBornes Tamil Council, en collaboration avec le Seeva Soopramaniar Tamil Dharma Sangham, dans l'objectif de promouvoir l'art classique du sud de l'Inde auprès du public mauricien.

Les deux premières prestations auront lieu les mercredi 6 et jeudi 7 août, de 18 h 30 à 21 heures, dans l'enceinte du Velamurugan Kalyana Mandapam, à Montagne-Longue. Une dernière représentation est prévue pour le samedi 9 août, cette fois de 13 heures à 15 h 30, au Nadarasen Social Hall, à Beau-Bassin-Rose-Hill. Pour respecter le cadre culturel et spirituel de ces concerts, les organisateurs recommandent aux participants de porter une tenue vestimentaire traditionnelle.

Les Sirkazhi Sisters sont issues de Sirkazhi, une ville du Tamil Nadu au riche passé artistique et spirituel. Aruna et Akhila se sont formées dès leur plus jeune âge à la musique carnatique, un genre savant du sud de l'Inde principalement basé sur les compositions religieuses chantées dans les temples. Ce style, souvent transmis de génération en génération, requiert une grande maîtrise technique, un sens aigu de l'improvisation vocale et une connaissance approfondie des textes sacrés.

Les deux soeurs sont aujourd'hui reconnues pour la précision de leur chant, leur synchronisation vocale et leur capacité à transmettre l'émotion propre à chaque raga (mélodie). Elles se sont produites sur de nombreuses scènes à travers l'Inde et à l'international, attirant aussi bien des mélomanes avertis que des pratiquants religieux pour qui cette musique est avant tout un acte de dévotion.

La venue des Sirkazhi Sisters à Maurice ne relève pas uniquement du divertissement musical. Pour les organisateurs, il s'agit d'un événement culturel porteur de sens, à la croisée de la mémoire, de la transmission et du lien communautaire. «Ce concert n'est pas seulement un spectacle. Il s'inscrit dans une démarche de reconnexion avec nos racines et notre identité tamoule. C'est une façon de faire vivre une tradition qui traverse les générations et de rappeler que la culture est un pilier de cohésion», souligne Ruben Chadien, membre actif du comité d'organisation. Il ajoute que le choix des lieux, des horaires et du dress code découle d'un souci de respect de l'univers musical des artistes invités.

La musique carnatique est aujourd'hui enseignée dans plusieurs centres culturels de l'île, mais reste encore peu accessible au grand public. La tournée des Sirkazhi Sisters pourrait donc contribuer à la faire découvrir sous un angle vivant et incarné. En permettant à un public large d'assister à des prestations de cette qualité, les organisateurs souhaitent stimuler la curiosité culturelle, mais aussi susciter des vocations chez les plus jeunes. Un dialogue entre tradition et modernité, entre diaspora et culture d'origine, entre mémoire et création.

Les billets sont d'ores et déjà disponibles. Pour toute réservation ou information supplémentaire, les personnes intéressées peuvent contacter Ruben Chadien au 5942 7810, Kaamini au 5780 0320 ou Shanmoogum au 5785 0306.