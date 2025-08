Madagascar: Carburants - Une baisse générale des prix à la pompe attendue ce jour

Les prix à la pompe du gasoil, de l'essence S95 et du pétrole lampant doivent être révisés à la baisse, si l'on se réfère au mécanisme d'ajustement automatique. Les nouveaux tarifs devraient être en vigueur dès la première heure de ce jour.

Les automobilistes et les ménages malgaches s'attendent à un petit bol d'air en ce début du mois d'août. Selon des sources concordantes, une baisse des prix du pétrole lampant, de l'essence et du gasoil devrait entrer en vigueur dès ce vendredi 1er août. A noter que cette évolution s'explique par la tendance du marché international du pétrole. Après avoir culminé à 80 USD le baril en janvier 2025, le prix de l'or noir a progressivement diminué au cours des six derniers mois. Fin mars, le baril s'échangeait à 74 USD, avant d'osciller entre 60 et 66 USD en mai. Fin mai, le cours officiel affichait 63,8 USD, en légère hausse par rapport aux 59,35 USD enregistrés fin avril.

Baisse limitée

Bien que le mois de juin ait vu une remontée jusqu'à 78,6 USD, ces fluctuations récentes n'influencent pas encore les prix actuels à la pompe. En effet, comme le rappellent le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), le mécanisme d'ajustement automatique repose sur une règle simple : les prix appliqués à la pompe sont calculés à partir des coûts d'importation constatés deux mois plus tôt (m-2).

Les nouveaux tarifs attendus aujourd'hui se basent donc sur les cours internationaux de fin mai, autour de 64 USD le baril. Cette baisse des cours aurait pu conduire à une diminution plus marquée des prix. Toutefois, l'accord entre l'État, les compagnies pétrolières et les partenaires de développement limite toute variation -- à la hausse comme à la baisse -- à un maximum de 200 ariary par litre afin d'éviter une trop grande volatilité.

Sensible

Au moment de la mise sous presse, les nouveaux prix officiels n'étaient pas encore publiés. Néanmoins, selon une source proche du dossier, ces tarifs révisés entreront en vigueur dès la première heure de ce 1er août. Les automobilistes devront donc se montrer attentifs à la mise à jour des affichages dans les stations-service. Bref, cette révision intervient dans un contexte où la consommation nationale reste sous pression et où toute baisse, même modeste, constitue un soulagement pour les foyers et les transporteurs.