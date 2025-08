Madagascar: Boendy - Le folklore Tantsinana de nouveau à Tana

Le samedi 16 août prochain, Boendy livrera un concert au Café de la gare à partir de 19 heures. Chanteur connu dans la région orientale de la Grande-Île, l'artiste a commencé sa carrière musicale entre 2010 et 2013. Personnifiant la coutume de sa localité.

Ses chansons sont plus des sensibilisations que dansantes. Laingilo, par exemple, éduque la population malgache à préserver son environnement. Le style s'avère métaphorique, mais le message est rapidement transmis. Dans « Vitsiky », l'artiste fait allusion à l'importance de la fourmi. D'autre part, il remet la fable ancestrale au goût du jour. Le morceau sous-entend : « on a besoin de plus petit que soi ». Par ailleurs, l'amour, la cohésion sociale, le respect, la valeur humaine sont également proposés dans ses oeuvres.

À propos de sonorité, Boendy intègre divers styles de cadences. De tôkatôka au sôva en passant par le korintsaña, le chanteur conjugue les mélodies en accentuant les cantiques Betsimisaraka, Betanimena, Antinôsy. Il lui arrive parfois d'harmoniser ses tonalités avec les rythmes étrangers comme le reggae, le blues, ou encore la pop ainsi que le tempo des îles voisines, en l'occurrence le maloya. Ce qui n'est pas surprenant car Madagascar et les îles voisines ont une composition similaire... À cette musicalité riche, s'ajoute le parler de la côte orientale.

Les auditeurs ont l'impression d'écouter leurs bisaïeuls tellement les paroles sont profondément étudiées et surtout réfléchies. « C'est bien prononcé, il le maîtrise. On apprend beaucoup de choses », s'amuse Cyril Dilifera, un inconditionnel. Cela atteste que la musique, en plus de son aspect artistique, joue un rôle essentiel en termes de conservation du patrimoine immatériel. Toutefois, l'art doit vivre. De ce fait, l'auteur va devoir l'adapter aux circonstances, voire au contexte. Et Boendy a su le faire à son idée.

Les clips de ce bonhomme sont incantatoires puisque la majorité des scénarios sont tournés sur des endroits mythiques et lieux de mémoire. Par dessus tout, les figurants sont souvent habillés en tenue traditionnelle, notamment du kitamby et de lambahoany. À ce niveau, la célébrité ne l'obsède guère. Il n'a qu'un objectif en tête : travailler minutieusement afin d'obtenir un résultat soigné.

Le live à Antananarivo est loin d'être sa première prestation. Les mélomanes de la ville des Mille le connaissent très bien. En juillet 2024, il a donné une belle performance sur la même scène. C'est devenu une pratique établie. Ceux qui ont raté cette session peuvent se rattraper !