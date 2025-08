Sénégal: Ousmane Sonko dévoile son Plan de Redressement Économique et Social au Grand Théâtre

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce vendredi 1er août, à la présentation officielle de son Plan de Redressement Économique et Social (PRES) au Grand Théâtre national de Dakar.

Dans une salle comble, en présence de membres du gouvernement, d'acteurs économiques, de représentants syndicaux et de la société civile, cette initiative marque une étape décisive dans la mise en oeuvre du projet politique du président Bassirou Diomaye Faye.

Ce plan ambitieux se veut la pierre angulaire de la refondation économique du Sénégal. Il rompt résolument avec les anciennes pratiques de gouvernance économique, jugées inefficaces, inégalitaires et largement dépendantes de partenaires extérieurs. « Nous avons hérité d'une économie extravertie, peu créatrice d'emplois et minée par une mauvaise allocation des ressources publiques. Il nous faut inverser la tendance », a affirmé Ousmane Sonko, dans un discours ferme et sans détour.

Le PRES repose sur trois piliers fondamentaux : la souveraineté économique, l'équité sociale et la rationalisation de la dépense publique. Il s'articule autour de mesures concrètes telles que :

une réforme fiscale axée sur une meilleure justice contributive,

la relance de l'agriculture et de l'industrie locale,

le renforcement du secteur informel,

la priorité à l'emploi des jeunes et des femmes,

la lutte contre la vie chère et les inégalités territoriales.

Parmi les annonces fortes, le Premier ministre a évoqué la réorientation du budget de l'État vers les services essentiels (éducation, santé, formation professionnelle) et la fin des dépenses superflues et protocolaires. Il a également plaidé pour un dialogue économique ouvert et permanent avec les acteurs du secteur privé, afin de bâtir une économie résiliente et inclusive.

Ce plan est aussi soutenu par une volonté de transparence et de reddition des comptes, à travers l'adoption de projets de loi sur la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et l'accès à l'information publique, récemment validés en Conseil des ministres.

Avec ce plan, Ousmane Sonko veut bâtir une économie « libérée des chaines de la dépendance », au service exclusif du peuple sénégalais. Le PRES se présente comme un outil de transformation structurelle, en phase avec les aspirations de rupture exprimées lors des dernières élections.