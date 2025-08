Afrique de l'Est: Madagascar, aux 13es Jeux de la CJSOI - Une délégation ambitieuse aux Seychelles

Du 31 juillet au 9 août 2025, les Seychelles accueillent les 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), un rendez-vous régional majeur réunissant sept nations : Djibouti, les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et le pays hôte. Madagascar, avec une délégation de 119 membres, s'engage avec détermination dans cette compétition, portée par des jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans, des entraîneurs dévoués et un encadrement médical et administratif. Ce dossier explore la composition de la délégation malgache, ses ambitions et les enjeux de cette édition.

Une délégation malgache pluridisciplinaire

La délégation malgache, qui a pris son envol ce jeudi depuis l'aéroport d'Ivato, se compose de 58 athlètes répartis dans huit disciplines : athlétisme, badminton, basket-ball 5x5, football, judo, haltérophilie, natation et volley-ball. À cela s'ajoute un volet jeunesse, soulignant l'engagement de Madagascar dans le développement global de ses jeunes. Des entraîneurs, responsables et le personnel médical complètent l'effectif, assurant un encadrement optimal.

Madagascar a toutefois fait l'impasse sur certaines disciplines, comme le beach soccer, la voile, l'e-sport et la boxe, préférant concentrer ses efforts sur ses points forts. La première vague de la délégation, déjà aux Seychelles, regroupe les équipes de football, basketball, judo et natation, prêtes à entrer en compétition dès les premiers jours.

Focus sur les disciplines engagées

Athlétisme

La Fédération malgache d'athlétisme aligne huit athlètes, quatre filles (Marie Solange Ramanantenasoa, Harenasoa Nomenjanahary, Anjaratiana Rakotondramaro, Fitahiana Botouzara) et quatre garçons (Angelin Vonjiniaina, Eric Justin, Amad Ysmael Natolojanahary, Tovoson Volahery Razafimahita). Accompagnés de deux entraîneurs, ils concourront du 5 au 8 août au stade Linite. Avec une équipe équilibrée, Madagascar vise des performances solides face à une concurrence régionale relevée.

Haltérophilie

L'haltérophilie malgache sera représentée par six athlètes : Ralijaona Voharimboninahitra, Rakotonoely Tendry Tsiky Mahay Tia, Rakotondravony Kemba Nomeny Finaritra, Randriamialimanana Nantenaina Julia, Faliniaina Tsiky Fanojo Najaina et Onjatiana Herman. Sous la houlette de l'entraîneur Andriantsitohaina Eric Hermann, ils débuteront dès le 3 août au Gymnase Roche de Caiman. Cette discipline, où Madagascar excelle souvent, pourrait rapporter des médailles précieuses.

Basket-ball

L'équipe de basket-ball, composée de dix joueurs (A'ranty Rasetriarivony, Mathieu Razafindrambinina, Givanho Geramin Nirimalala, Israel Rakotomalala Antonio, Jeffrey Manary Anthony, Ivan Hanaffi Abdoul, Ulrick Rakotozafy Tsiory, Emerick Raveloarison, Nathan Pelimaro Andraina, Khenyo Raherivolanirina), est encadrée par le coach Tsimialona Hyachinthe Randrianjafy, le directeur technique Angelot Solofohery Randrianjafy et l'arbitre Heritiana Andrilova. Versée dans le groupe B, l'équipe affronte les Comores ce vendredi au Gymnase de Victoria, avec l'ambition de démarrer fort.

Judo

Le judo malgache compte huit athlètes, quatre filles (Joelinah en -48 kg, Malalasoa en -57 kg, Koloina en -63 kg, Sarah Brillante en +63 kg) et quatre garçons (Tsiaro en -60 kg, Sanda en -66 kg, Wilan Saïd en -81 kg, Bryan en +81 kg). Encadrés par les coachs Emmy (filles) et Arsène (garçons), ils débuteront le 4 août au Gymnase Roche de Caïman. Le judo, discipline technique, est une opportunité pour Madagascar de briller.

Volley-ball

L'équipe féminine de volley-ball, forte de douze joueuses (Razafintsalama Nomena, Tsimialona Freda, Ravoharindrianina Onitiana, Randriamalaso Tamby, Ralandison Jessy, Abbi, Rajaonarison Waynee, Rakotondraibe Miangaly, Rasoloherimanana Miora, Razanamahenina Juliette, Thrimoson Anny, Andriamasimanana Lorren), est dirigée par le coach Randriamarosoa Tovo et son assistant Raoelison Hasimbola. Elles affronteront Maurice ce lundi au Palais des Sports, avec l'objectif de dominer leur poule.

Badminton

Le badminton malgache aligne sept athlètes : Razakasoavina Irina Andriambola Pascal, Abdriatahinanirina Manambintsoa, Zarafitiavana Mahefa Justin, Ventsoniaina Onja Fitia Vana, Andriamahefarivo Rojotiana Megane, Randriamanalina Feno Liantsoa Noellange et Ratsima Heritiana Albert. Les compétitions débutent ce dimanche au Gymnase de Promenade, où Madagascar espère créer la surprise.

Football

L'équipe de football, composée de 18 joueurs (dont Ramaroson Lovatiana Eddy, Randrianharimalala Irintsoa Précieux Alhan, Randrianarisoa Fabio Cristiano, Manoha Modeste Dominique Alexandros), est versée dans le groupe B aux côtés de Mayotte et des Seychelles. Ce tournoi, qui met en lumière les talents émergents, sera un défi pour les jeunes Malgaches, déterminés à imposer leur style de jeu.

Natation

En natation, Madagascar engage huit athlètes, quatre filles (Andrianaho Marie Ange Praxas, Rambinintsoa Stefy Neyah, Andrianarison Haingoniala Hannah, Ranandro Nasolo Manitranirina) et quatre garçons (Rakotobe Tendry Tiavina, Indrano Chan Warren Nathan, Rabarison Tanteliniaina Jhemy, Razakatiana Jedy Hasimanitra). Ils plongeront dans la compétition avec l'ambition de battre des records personnels et de rivaliser avec les meilleures nations.

Volet jeunesse

Le volet jeunesse, représenté par huit participants (Andriamanana Kaliana Iarantsoa, Radomanana Achille, Rajaonson Aiky Iloaina, Rakotonirina Ah-Soon Jordi, Rabenindrina David, Rabetsimamanga Honenantsoa Amboara Zoherinavo, Eddie Thibault Enrik Thime, Ralaivaomisa Erica Marie Stella), met l'accent sur les échanges culturels et le développement personnel, renforçant l'esprit des Jeux CJSOI.

Enjeux et ambitions pour Madagascar

Les Jeux de la CJSOI, au-delà de la compétition sportive, sont une vitrine pour les jeunes talents de l'Océan Indien. Pour Madagascar, cet événement est l'occasion de confirmer son statut de nation compétitive dans des disciplines comme l'haltérophilie, l'athlétisme et le judo, tout en développant ses équipes dans des sports collectifs comme le basket-ball, le football et le volley-ball.

La délégation malgache, avec ses 58 athlètes et son encadrement expérimenté, vise un bon classement au tableau des médailles, tout en offrant à ses jeunes une expérience formatrice. Les défis sont nombreux : concurrence régionale accrue, conditions climatiques des Seychelles et pression de la compétition. Cependant, la détermination des athlètes et la cohésion de la délégation sont des atouts majeurs.

Un calendrier chargé dès les premiers jours

Le programme s'annonce intense pour Madagascar. Dès ce vendredi, l'équipe de basket-ball affronte les Comores, tandis que l'haltérophilie et le badminton débutent dimanche. Lundi, les volleyeuses entrent en lice contre Maurice, suivies par le judo mardi et l'athlétisme à partir du 5 août. Le football, avec ses matchs de poule face à Mayotte et les Seychelles, promet également des moments forts.