Madagascar: Réforme - La douane se met à l'Intelligence artificielle

Madagascar mise sur l'Intelligence artificielle (IA) pour moderniser en profondeur son administration douanière. C'est ce qu'a présenté le directeur général des Douanes, Ernest Lainkana Zafivanona, lors du Borders in Globalization Summer Institute, un rendez-vous international organisé le 28 juillet 2025 à l'Université de Victoria, au Canada.

Face à des experts venus de plus de vingt pays, il a partagé les réformes entreprises à Madagascar, en mettant l'accent sur l'usage de l'IA pour renforcer l'efficacité et la transparence des services douaniers. Parmi les innovations présentées figurent l'abandon progressif du papier, l'exploitation de données massives, et surtout l'utilisation du système ERA (Enhanced Risk Assessment), qui permet une évaluation des risques plus précise et plus rapide.

Le pays a également lancé le CEDIA, le premier centre d'excellence en Afrique dédié aux données et à l'intelligence artificielle. Ce centre joue un rôle clé dans la formation des agents, le développement d'outils numériques adaptés et la transformation numérique du secteur.

« L'utilisation de l'IA dans l'administration à Madagascar est encore rare, mais la Douane a su relever ce défi », a affirmé le directeur général des Douanes.

Cette initiative a été saluée par la communauté internationale, qui reconnaît qu'un pays en développement peut aussi devenir un pionnier en matière de technologies publiques innovantes.