Afrique: La 8e édition du festival culturel international 'l'été en musique' du 7 au 14 août à Alger

ALGER — La 8e édition du festival culturel international "l'été en musique" se tiendra du 7 au 14 août prochain au théâtre de plein air du Casif à Sidi Fredj (Alger), avec la participation d'artistes venus d'Algérie et d'autres pays africains, indique un communiqué du commissariat du festival.

Placée sous le slogan "rythme sans frontières", cette édition se veut "une grande fête artistique, mettant en lumière la diversité des rythmes africains, algériens et internationaux, à travers une programmation variée" regroupant des artistes et musiciens d'Algérie, de Tunisie, de Guinée, de Sierra Leone, du Ghana, du Togo et d'autres pays.

Organisé par le commissariat en collaboration avec l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, ce festival vise à "encourager la créativité artistique contemporaine, à valoriser la musique patrimoniale, à favoriser les échanges culturels et à offrir un espace professionnel à la créativité des jeunes", selon les organisateurs.

Cette manifestation célébrera toutes les formes d'expression musicale, allant du patrimoine algérien comme le raï et l'art targui au jazz, à l'afrobeat, aux musiques du monde, au rap et d'autres genre.

Parmi les artistes participant à cette édition figurent Moh Milano, Djalil Palermo, le groupe El Dey, Cheb Hamidou, Mohamed Allaoua, Salim Chaoui et le groupe targui "Tikoubaouin". La rappeuse Miss Kala (Guinée), le rappeur Hinga the Venom (Sierra Leone) et le groupe tunisien Mizawan seront également au rendez-vous.

L'édition 2024 du festival avait été organisée parallèlement à la manifestation culturelle Canex Wknd (Weekend de la créativité africaine 2024), donnant ainsi une place centrale à la dimension africaine et mettant en lumière les talents de la musique africaine.