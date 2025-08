Algérie: Tipasa - Hidaoui préside la cérémonie de clôture de l'université d'été de la Ligue des étudiants algériens

TIPASA — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a présidé, mercredi à Tipasa, la cérémonie de clôture de la 24e édition de l'université d'été de la Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA).

Dans son discours à l'occasion, le ministre a souligné l'importance d'"investir dans la sensibilisation des jeunes, qui doivent être conscients des défis auxquels l'Algérie est confrontée", et a salué "la confiance du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en la conscience et la force de la jeunesse de l'Algérie victorieuse".

Il a également salué les résultats de cette édition, qu'il a jugés "en phase avec les défis de l'Algérie en matière de promotion du sentiment de citoyenneté, et de soutien à la numérisation, à la technologie et à l'innovation, ainsi que de promotion du patriotisme et de préservation de la Mémoire nationale".

De son côté, le président de la LNEA, Moulay Aboubakr, a souligné que les ateliers de cette édition de l'université d'été "ont contribué à renforcer les connaissances et les compétences pratiques des militants de la ligue et à soutenir leurs capacités à continuer à défendre les droits des étudiants et à servir les universités algériennes".

Il a salué "la grande attention accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, convaincu du rôle de l'université dans l'avenir de l'Algérie nouvelle".

Les recommandations formulées dans le communiqué de clôture de cette édition ont mis l'accent sur l'éthique dans l'action associative, sur la sensibilisation aux constantes de la nation et à l'identité de la société algérienne, ainsi que sur le soutien aux initiatives lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment dans les domaines de la numérisation et de l'économie de la connaissance, afin de mettre en place une université de quatrième génération.