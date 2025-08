Maroc: Meknès - Quatre anciens fondouks réhabilités pour accueillir les trésors de l'artisanat marocain

La direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire de Meknès a annoncé le lancement d'une initiative novatrice visant à réhabiliter et valoriser quatre fondouks historiques situés au coeur de la médina de la ville impériale.

Il s'agit des fondouks "Zbadi", "Jdid", "Nejjarine" et "Sultan" qui seront mis à la disposition d'artisans désireux de contribuer au renforcement du rayonnement de l'artisanat marocain dans toute sa richesse et sa diversité, indique un communiqué de la direction régionale.

Cette opération, ajoute la même source, s'adresse aux artisans et créateurs souhaitant exposer leurs oeuvres dans ces espaces emblématiques, véritables joyaux architecturaux, afin d'y faire découvrir au public les savoir-faire traditionnels marocains, transmis de génération en génération.

Les métiers concernés englobent la menuiserie d'art, l'herboristerie (plantes médicinales et aromatiques), la couture traditionnelle, la maroquinerie, la ferronnerie d'art ainsi que les objets en cuivre.

Cette démarche vise d'une part, à insuffler une nouvelle dynamique économique et culturelle à ces bâtiments patrimoniaux en leur donnant une seconde vie et d'autre part, à offrir aux artisans des espaces d'exposition et de vente à la hauteur de la qualité de leur production, tout en proposant aux visiteurs une immersion authentique dans l'univers de l'artisanat marocain.

L'appel à candidatures est ouvert aux artisans, aux coopératives artisanales, ainsi qu'aux diplômés des établissements de formation professionnelle, âgés d'au moins 20 ans et inscrits au Registre national de l'artisanat, poursuit le communiqué.

D'après la même source, les candidats doivent justifier d'une activité artisanale en lien avec le fondouk choisi ou être titulaires d'un diplôme attestant de leur qualification dans le domaine concerné.