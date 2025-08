Maroc: Vernissage de l'exposition artistique 'Storytellers'

Le vernissage de l'exposition artistique "Storytellers" a eu lieu, lundi au Musée National de la Photographie à Rabat, en présence d'éminentes personnalités du monde des arts et de la culture.

Cette exposition, qui se déroule sur quatre mois, met en lumière dix artistes photographes marocains, passionnés par la photographie en tant que langage visuel et outil d'expression narrative.

À travers des thématiques diversifiées, chaque créateur confectionne une trame narrative unique et nuancée sur la réalité marocaine contemporaine (villes, zones rurales, transformation urbaine, mutations sociales, mémoire intime et collective, entre autres), tout en explorant le patrimoine et en recourant à des récits fictifs et des univers enchantés inspirés des réalités aussi bien locales que planétaires.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi a affirmé que cette exposition se veut une immersion à travers l'expression libre de jeunes photographes, venus partager des fragments de leur parcours, de leur quotidien et de leurs environnements.

Selon M. Kotbi, l'objectif est de faire de l'art un espace de liberté, en laissant à chaque artiste la possibilité d'exprimer sa vision, son univers et sa manière de percevoir son entourage.

De son côté, le conservateur du Musée National de la Photographie, Soufiane Er-rahoui, a indiqué que cette exposition met en lumière de jeunes conteurs visuels qui partagent, à travers l'image, des récits ancrés dans leur quotidien.

Il a souligné que cette initiative est de nature à donner aux artistes marocains l'opportunité de présenter un Maroc authentique avec leurs propres regards, capturant ainsi les mutations sociales et urbaines que connaît le Royaume.

L'objectif, a-t-il ajouté, est de faire du musée un espace de création, de réflexion et d'expression, ouvert aux grandes questions qui traversent la société marocaine.

Pour sa part, l'artiste photographe Hiba Baddou a expliqué que ses oeuvres, inspirées de la réalité culturelle marocaine, retracent les problématiques de l'identité, les rituels et les langues dans un univers artistique rétrofuturiste.

Et d'ajouter qu'à travers ces oeuvres, elle met en scène la parabole - cette antenne qui, dans les années 80, a éveillé le désir de franchir les frontières invisibles du possible, en transmettant des échos lointains et des images idéalisées d'un ailleurs paradisiaque.

L'artiste photographe Charaf Lahib a, quant à lui, affirmé avoir choisi une autre trajectoire façonnée par son enfance passée à la compagne dans la région rurale de Kelaâ Sraghna.

L'artiste a relevé qu'à travers ses photographies, il relate les réalités de son village natal, en se remémorant des souvenirs d'enfance qui nourrissent toujours son imaginaire et ses oeuvres.

Le parcours de l'exposition est conçu comme une exploration autonome, invitant à une déambulation libre et à une interaction directe avec les oeuvres. Il permet ainsi aux visiteurs de s'imprégner de chaque univers singulier, tout en découvrant les fils narratifs qui relient les différentes voix visuelles à travers le pouvoir du storytelling.