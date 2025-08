Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué la déclaration du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a exprimé sa condamnation et son rejet de l'annonce illégitime faite par la milice rebelle et l'alliance « Tassis » visant à établir ce qu'ils appellent un gouvernement parallèle au Soudan.

Dans son communiqué, le ministère a appelé l'ensemble des États et organisations régionales et internationales à adopter des positions similaires et a réitéré sa demande de lever la suspension de la participation du Soudan aux activités de l'Union africaine.

Voici, ci-dessous, le texte du communiqué publié par (SUNA) :

République du Soudan

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Bureau du Porte-parole officiel et Direction des Médias

Communiqué de Presse

La déclaration du Conseil exprime une condamnation ferme de cette initiative et réaffirme l'attachement de l'Union africaine au respect de la souveraineté et de l'unité territoriale du Soudan. Le Conseil appelle tous les États membres de l'Union africaine ainsi que la communauté internationale à rejeter toute tentative de division du Soudan, à ne pas reconnaître le soi-disant « gouvernement parallèle » et à ne lui accorder aucun soutien.

Le Conseil de paix et de sécurité a également affirmé que l'Union africaine ne reconnaît que le Conseil de souveraineté transitoire ainsi que le gouvernement civil de transition récemment mis en place.

Le gouvernement soudanais appelle tous les États et organisations régionales et internationales à adopter des positions similaires. Il salue l'engagement constructif avec l'Union africaine, exprime son aspiration à renforcer davantage cette coopération avec l'Union africaine, et appelle les États membres du Conseil de paix et de sécurité à lever la suspension de la participation du Soudan aux activités de l'Union africaine, en soutien à la transition politique, à la démocratisation et à la réalisation de la paix et de la stabilité.

Publié le mercredi 30 juillet 2025.