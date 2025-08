Soudan: Le ministère des AE salue les positions des pays amis et frères rejetant les tentatives d'annonce d'un gouvernement parallèle

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué les déclarations et les positions exprimées par les pays amis et frères, qui ont clairement condamné et rejeté l'annonce illégitime faite par la milice terroriste des Forces de soutien rapide et l'alliance « Tassis » en vue de former ce qu'ils appellent un « gouvernement parallèle » au Soudan.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a déclaré : « Ces déclarations ont clairement exprimé leur soutien à l'autorité légitime en place au Soudan, leur respect de la souveraineté du pays, de son unité et de l'intégrité de son territoire. Elles ont affirmé leur rejet de toute mesure ou démarche illégitime en dehors du cadre des institutions officielles de la République du Soudan, portant atteinte à son unité et ne reflétant pas la volonté de son peuple. »

Ces positions soulignent que cette initiative ne repose sur aucune légitimité juridique ou politique, dans la mesure où elle émane d'une alliance avec une milice hors-la-loi, dépourvue de tout fondement populaire ou constitutionnel.

Le ministère a affirmé que ces positions de soutien à l'autorité légitime du Soudan traduisent l'attachement de ces pays aux principes du droit international. Le gouvernement soudanais, tout en exprimant sa reconnaissance et sa gratitude envers ces États, aspire à renforcer davantage la coopération et l'engagement mutuel sur toutes les questions visant à préserver l'unité, la stabilité et la sécurité du Soudan. AfA