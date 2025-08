Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, dans laquelle il exprime sa profonde inquiétude face à l'initiative prise par la milice rebelle visant à former ce qu'elle appelle un gouvernement parallèle au Soudan.

Le ministère a affirmé, dans un communiqué, que la position du Secrétaire général reflète le soutien de la communauté internationale et régionale au gouvernement soudanais, ainsi que l'attachement aux principes du droit international et le rejet de toute tentative d'imposer un fait accompli en dehors du cadre de l'État et de ses institutions légitimes.

Ci-dessous, une traduction du texte du communiqué :

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale salue la déclaration publiée par le Secrétaire général des Nations Unies, dans laquelle il exprime sa profonde préoccupation concernant l'initiative prise par la milice des Forces de soutien rapide et l'alliance « Tassis » de former ce qu'ils appellent un « gouvernement parallèle » au Soudan. Le Secrétaire général a qualifié cette démarche d'escalade qui ne favorise pas l'instauration de la paix.

Le ministère réaffirme que la position du Secrétaire général traduit le soutien de la communauté internationale et régionale au gouvernement soudanais, l'attachement aux principes du droit international et le rejet de toute tentative d'imposer un fait accompli en dehors du cadre de l'État et de ses institutions légitimes.

Le gouvernement soudanais renouvelle son engagement à oeuvrer pour une paix juste et globale, et à mener à bien la phase de transition sur des bases nationales exprimant la volonté et les aspirations du peuple soudanais, dans le respect de l'état de droit, de l'unité du territoire et de l'indépendance de la décision nationale.

Publié le mercredi 30 juillet 2025.