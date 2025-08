Burkina Faso: CREA-PAIX 2025-2026 - Repenser la paix comme un projet politique structurant

La Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), Dr Euphrasie Kouassi Yao, en partenariat stratégique avec le Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI), a lancé le 31 juillet 2025 la campagne internationale CREA-PAIX 2025-2026. Une web-conférence, organisée pour l'occasion, s'est tenue autour du thème : « CREA-PAIX, une approche innovante de l'engagement politique et citoyen des femmes et des jeunes ».

Animée par le Dr Euphrasie Kouassi Yao, conseillère spéciale du Premier ministre ivoirien et titulaire de la Chaire UNESCO, cette conférence a réuni des personnalités de haut niveau engagées pour la paix, l'égalité des genres et le leadership inclusif. Experte internationale en genre, paix et développement, Dr Yao a exposé sa vision d'une paix durable fondée sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans les processus décisionnels.

Modéré par le journaliste Yves De Mbella, l'événement a posé les bases d'une mobilisation planétaire ambitieuse, visant à transformer la paix en un projet politique structurant, une culture éducative et une responsabilité partagée entre générations.

Inspiré par le parcours de Dr Euphrasie Kouassi Yao -- à l'origine du premier Plan d'Action National pour la mise en oeuvre de la Résolution 1325 des Nations Unies en Afrique -- le programme CREA-PAIX s'articule autour de formations, de campagnes de sensibilisation, de plaidoyers ciblés et de ressources pédagogiques. L'objectif : faire de la non-violence active un levier de gouvernance, de résilience communautaire et de justice sociale.

La conférence, organisée en format hybride, visait également à renforcer le réseau des Créateurs et Créatrices de Paix et à inciter chaque citoyen à devenir acteur ou actrice du changement.

Des voix internationales pour la paix

Outre le Dr Yao, plusieurs figures de renommée mondiale ont enrichi les échanges, notamment : Élisabeth Moreno, ancienne ministre française de l'Égalité, PDG de Ring Capital et présidente de la Fondation ADWIN ; Dr Harbeen Arora Rai, fondatrice du G100 et du Women Economic Forum, ambassadrice mondiale du leadership féminin ; Denise Époté, directrice du Marketing et de la Distribution de TV5 Monde, pionnière des médias panafricains et Révérend Père Augustin Obrou, curé de la paroisse Bon Berger et porte-parole de l'Archevêché d'Abidjan, engagé dans le dialogue interreligieux.

La campagne CREA-PAIX se distingue par son approche novatrice. Loin d'un simple projet de sensibilisation, elle se veut un mouvement de transformation sociale, une invitation à bâtir une paix concrète, participative et accessible, intégrée aux politiques publiques, à l'éducation et aux dynamiques communautaires.

À travers CREA-PAIX, Dr Euphrasie Kouassi Yao appelle à une mobilisation collective, portée par les femmes, les jeunes, les institutions et la société civile, pour faire émerger un nouveau visage de la paix : inclusif, intergénérationnel et durable.

Bilan à mi-parcours de CREA-PAIX

Depuis juin 2025, CREA-PAIX a déjà touché plus de 750 000 personnes, grâce à des actions digitales et de terrain :