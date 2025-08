Soudan: PM appelle l'Union Africaine à considérer la réintégration du pays comme un droit acquis et à agir avec neutralité

Le Premier Ministre Dr Kamil Idris a appelé l'Union Africaine à traiter la question de la levée de la suspension de l'adhésion du Soudan comme un « droit acquis », et ce, avec neutralité et professionnalisme, à l'abri de toute ingérence. Il a souligné que le Soudan avait rempli toutes les conditions nécessaires à la reprise de son adhésion, notamment par la nomination d'un Premier Ministre civil et la formation du « Gouvernement de l'Espoir », composé de compétences nationales indépendantes.

Dr Idris a affirmé que l'Union Africaine est l'entité qui a le plus besoin du retour du Soudan en tant que membre actif, compte tenu de ses contributions durables au sein du système africain, et ce, bien avant même la création de l'Union.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre, mardi dans son bureau à Port-Soudan, avec le représentant spécial du Président de la Commission de l'Union Africaine et chef du Bureau de liaison de l'Union au Soudan, l'ambassadeur Mohamed Belaiche. À cette occasion, le Premier Ministre a réitéré la volonté du Gouvernement de l'Espoir de coopérer pleinement avec l'Union dans tous les dossiers d'intérêt continental.

Le Premier Ministre a également évoqué les rôles historiques joués par le Soudan au sein de la structure africaine, soulignant la nécessité de préserver la souveraineté du pays, de maintenir l'autorité de l'État et de respecter la dignité du peuple, en affirmant que cela constitue une « ligne rouge » dans toutes les relations.

Il a insisté sur l'importance que le dialogue reste soudano-soudanais et se tienne à l'intérieur du pays, déclarant la disposition du Gouvernement de l'Espoir à fournir tous les efforts nécessaires pour créer un climat propice à la tenue et à la réussite de ce dialogue.

Pour sa part, l'ambassadeur Mohamed Belaiche a souligné l'importance de la réintégration du Soudan au sein de l'Union Africaine, indiquant que l'Union soutient le retour du Soudan à sa place naturelle dans l'espace continental.

Il a révélé qu'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine est prévue le 4 août prochain pour examiner le dossier soudanais.

M. Belaiche a mis en avant le soutien de l'Union Africaine à la légitimité au Soudan et à ses institutions nationales, ainsi que son engagement envers les programmes de reconstruction post-conflit et le soutien au retour volontaire des déplacés et réfugiés. AfA