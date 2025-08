Sénégal: Plan de redressement économique et social - Les actions prioritaires selon le Premier ministre Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a présenté le 1er août 2025, le Plan de redressement économique et social, « Jubanti Koom ». Dans sa présentation, M. Sonko a listé les actions prioritaires. Le Plan de redressement économique et social est centré sur des actions consistant à mobiliser des ressources domestiques ; rechercher l'effet de levier des investissements ; maîtriser la dette ; renforcer la discipline budgétaire; lutter contre le gaspillage; optimiser les ressources publiques.

Selon le chef du Gouvernement, ce Plan de redressement économique et social est centré sur des actions consistant à réinvestir en ciblant les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les infrastructures; créer de nouvelles dynamiques et favoriser l'innovation; Renforcer les filets sociaux; garantir l'accès aux services sociaux de base; préserver le pouvoir d'achat des ménages.

«Le temps du redressement est venu. Face à la situation économique héritée, nous faisons le choix de l'action et des solutions », a déclaré le Premier ministre.

Il a invité les Sénégalais à contribuer à l'effort national en vue de la réussite du Plan de redressement économique et social. «Je demande à tous de faire des efforts. D'ici deux ans et demi, tout cela portera ses fruits », a déclaré Ousmane Sonko. Il a souligné que ce plan vise notamment à répondre aux interrogations des partenaires internationaux. «L'heure est donc à la rigueur, à la discipline budgétaire et à la mobilisation des ressources internes », a dit M. Sonko. Le chef du gouvernement juge nécessaire de recouvrer les milliards d'argent du contribuable sénégalais ayant été détournés.