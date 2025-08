Afrique de l'Ouest: Barrow appelle à la solidarité régionale pour relever les défis de gouvernance au Sahel

Le président Adama Barrow a appelé à la solidarité régionale pour relever les défis de gouvernance au Sahel et bâtir un avenir fondé sur la justice, la confiance et les opportunités pour tous.

« Le Sahel est une région aux immenses promesses », a-t-il déclaré lors du premier Forum sur la gouvernance du Sahel, organisé par la Gambie en collaboration avec la Fondation Goodluck Jonathan (GJF), le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), le Bureau du Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel (OSCDS) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ce Forum s'est tenu sous le thème : « L'avenir de la gouvernance (Reconstruire la cohésion sociale et la confiance publique) ».

« Le Sahel est riche en ressources humaines et naturelles, doté d'un patrimoine culturel unique et d'un potentiel stratégique considérable pour stimuler l'essor économique », a déclaré le Président.

Ce forum de haut niveau de deux jours marque un tournant dans les efforts visant à rétablir la gouvernance démocratique, la cohésion sociale et la confiance du public dans la région fragile du Sahel.

Lancé par le Président Adama Barrow, le forum a réuni un impressionnant rassemblement d'anciens présidents et vice-présidents, de diplomates régionaux et internationaux, de hauts fonctionnaires, de dirigeants de la société civile, d'universitaires, de représentants du secteur privé et de jeunes défenseurs des droits de l'homme venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Leur objectif commun : relever les défis croissants de l'insécurité, de l'instabilité politique et de la mauvaise gouvernance dans l'une des régions les plus instables du continent.

Le SGF est une initiative collaborative du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du gouvernement gambien, de la Fondation Goodluck Jonathan et d'International IDEA. Il offre une plateforme inclusive et contextuelle pour un dialogue ouvert, l'échange de connaissances et la co-création de solutions de gouvernance durables adaptées aux défis spécifiques du Sahel.

Dans son discours d'ouverture, le président Barrow a reconnu les défis et les opportunités de la région. « Le Sahel est une région aux immenses promesses », a-t-il déclaré. « Mais au fil des ans, ce potentiel a été éclipsé par l'insécurité, l'instabilité politique et la lenteur du développement. » Il a exhorté les dirigeants et les participants à ne plus se contenter de déplorer les échecs et à se concentrer plutôt sur des solutions audacieuses et locales, ancrées dans l'inclusion et la paix à long terme.

Barrow a également souligné les acquis démocratiques de la Gambie, notamment ses progrès dans la mise en oeuvre des recommandations de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC). Sur les 265 recommandations du Livre blanc de la TRRC, le gouvernement en a accepté 263 et les met progressivement en oeuvre dans le cadre d'un engagement plus large en faveur de la justice et de la réconciliation nationale.

Il a également cité le Plan national de développement YIRIWAA (2023-2027), une stratégie de relance verte qui place la gouvernance et la consolidation de la paix au coeur de la croissance inclusive et de la résilience.

La directrice du PNUD pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa, a remis en question l'approche sécuritaire dominante dans les réponses politiques au Sahel. « Nous continuons à déployer davantage de soldats, mais moins d'enseignants », a-t-elle déclaré. « Le Sahel n'est pas un problème de sécurité ; c'est un défi de gouvernance et, plus important encore, une opportunité politique de repenser notre façon de diriger, d'écouter et de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions. »

Elle a cité des statistiques alarmantes : dans certains pays du Sahel, plus de 60 % des budgets nationaux sont consacrés à la paix et à la sécurité, tandis que des secteurs comme l'éducation et la santé restent sous-financés. Les flux financiers illicites et la corruption drainent jusqu'à 148 milliards de dollars par an des économies africaines, des ressources qui pourraient autrement soutenir le développement.

Dans son discours, le Dr Goodluck Jonathan a souligné la nécessité d'obtenir des résultats concrets. « Chaque fois que j'assiste à de telles réunions, je me demande toujours ce que nous en retirons ? » a-t-il déclaré.

Il a réfléchi aux raisons pour lesquelles l'attention mondiale se porte de plus en plus sur le Sahel. « Qu'est-ce qui attire l'attention de la Banque mondiale et des Nations Unies sur cette région ? Ce sont les crises liées au terrorisme, au banditisme et à l'instabilité », a-t-il déclaré. Jonathan a établi des parallèles historiques entre le Sahel et la Somalie, deux régions marquées par des zones arides et des écosystèmes fragiles. Il a averti que la dégradation de l'environnement, comme l'ont montré les effondrements d'empires, de Rome à la France et à l'Allemagne, peut entraîner des catastrophes à long terme si elle n'est pas prise en compte.

« La clé de la paix et de la stabilité au Sahel réside dans la possibilité pour les agriculteurs de cultiver au moins deux à trois fois par an », a-t-il souligné. « Si nous voulons la paix, nous devons d'abord bâtir la prospérité. »

Le président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray, s'est également adressé à l'assemblée, offrant une vision claire de ce que signifie véritablement la gouvernance. « Il ne s'agit pas seulement d'élections », a-t-il déclaré. « Il s'agit de responsabilité, de discipline et d'obtention de résultats. Sans cela, nous continuerons à exploiter des mines d'or tandis que nos populations sombrent dans la pauvreté. »

Touray a également évoqué les divisions politiques régionales, notamment le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, tout en insistant sur le fait que le dialogue et l'unité demeurent essentiels. « Malgré leur départ officiel, la CEDEAO continue de les considérer comme membres de la communauté », a-t-il déclaré.

L'un des temps forts du Forum a été le lancement du premier rapport « L'avenir de la gouvernance au Sahel », fruit d'un processus d'un an de consultations, de recherche et d'évaluation par les pairs. Ce rapport en neuf chapitres présente des recommandations concrètes sur la réforme de la justice, la gouvernance numérique, la coopération régionale, les systèmes économiques, la cohésion sociale et la lutte contre l'impunité.

Organisation d'une manifestation de contestation par le gouvernement; Mr Essa Faal réprimande le gouvernement pour la tolérance démontrée envers la corruption