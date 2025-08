Sénégal: Remaniement - Ousmane Sonko annonce une nouvelle équipe resserrée pour porter le redressement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce 1er août 2025, un futur remaniement gouvernemental destiné à accompagner la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social.

Lors de sa présentation officielle au Grand Théâtre de Dakar, il a expliqué que cette réorganisation vise à rendre l'action gouvernementale plus efficace, plus cohérente et mieux alignée sur les urgences du moment. « Fort de ces constats, nous avons sollicité une autorisation, qui a été obtenue », a déclaré Ousmane Sonko, en précisant que le président de la République a donné son plein accord à cette réorientation de l'exécutif.

Une équipe resserrée, des profils ciblés

Le remaniement ne sera pas une simple redistribution de portefeuilles. Le Premier ministre veut aller plus loin : réduire le nombre de ministères, recentrer le gouvernement sur les secteurs prioritaires, et confier les rênes à des personnalités reconnues pour leur expertise et leur engagement dans la transformation de l'État.

« L'équipe sera mature, concentrée autour des ministères stratégiques qui portent directement les axes du plan de redressement », a-t-il souligné. Cette nouvelle configuration permettra, selon lui, d'optimiser les ressources, d'accélérer la mise en oeuvre des réformes, et de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens.

Une gouvernance agile et rigoureuse

Ousmane Sonko mise sur une gouvernance agile, capable de produire des résultats visibles rapidement, tout en respectant les principes de transparence, de rigueur budgétaire et de redevabilité. Le choix des ministres repose désormais sur des critères de compétence, de discipline et de capacité à piloter des réformes structurantes. Ce virage, voulu par l'exécutif, est présenté comme une rupture avec les pratiques passées, où l'élargissement des gouvernements se faisait souvent au détriment de l'efficacité.