Tunisie: Foot - La FTF annule toutes les sanctions disciplinaires sauf les amendes

La Fédération Tunisienne de Football a décidé d'annuler toutes les sanctions disciplinaires en cours exceptées les amendes infligées aux clubs en raison du comportement de leurs supporters durant la saison écoulée.

Dans un communiqué publié vendredi, la fédération précise que « cette décision prise en concertation avec l'autorité de tutelle, intervient à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison, dans l'objectif d'ouvrir une nouvelle page et d'encourager les clubs à sensibiliser et encadrer davantage leurs supporters conformément aux principes de fair-play et de responsabilité ».

Le bureau fédéral affirme que « le public sportif est appelé à respecter scrupuleusement les règles de respect mutuel et à se conformer à la loi », ajoutant que « le sport reste avant tout un comportement civilisé et une source de valeurs nobles fondées sur la morale et la tolérance ».

Pour rappel, la première journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (2025-2026) aura lieu les 9 et 10 août.