Ile Maurice: Rajiv Ramcharitar arrêté - Rs 1,27 milliard en jeu

À peine arrivé à l'aéroport SSR, hier, où il a atterri à 14 heures, l'ancien Relationship Manager de la Silver Bank, Chetan Singh Ramcharitar, aussi connu sous le nom de Rajiv, a été conduit à la Financial Crimes Commission (FCC) pour interrogatoire. Il a été ensuite arrêté et placé en détention sous deux chefs d'accusation provisoires : conspiracy to defraud the bank et money laundering sous les articles 4 et 6(3) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Selon nos informations, entre octobre et décembre 2022, il aurait conspiré avec sept sociétés clientes de la banque pour possiblement détourner une somme totale estimée à Rs 1 277 500 000. Toutes ces entités disposaient de comptes à la Silver Bank. La FCC se plonge désormais dans les entrailles de l'institution financière pour comprendre le mode opératoire de cette manoeuvre présumée et établir les responsabilités de chacun des protagonistes.

Les déposants pressent Rama Sithanen de s'expliquer

Par ailleurs, Gérard Portalis, représentant du groupe Déposants individuels Silver Bank, a adressé le 27 juillet une lettre ouverte au gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen. Les plaignants expriment leur frustration face au manque d'informations concernant la reprise de la banque par le groupe Anza. Les épargnants rappellent que des réunions tripartites ont eu lieu jusqu'en mars 2025 avec le conservateur Arvind Gokhool et un représentant d'Anza. Un retour était attendu dans les trois à quatre semaines suivant ces discussions. «Près de quatre mois plus tard, rien ne nous a été proposé», souligne Gérard Portalis.

Selon le groupe, Anza avait promis un investissement initial de USD 25 millions et une garantie financière de USD 75 millions pour finaliser la reprise. Les déposants interrogent la BoM : ces engagements sontils toujours d'actualité ? Les négociations ont-elles abouti à un protocole d'accord ? Ils estiment que l'attente prolongée pèse lourdement sur le passif de la banque et réduit la valeur des dépôts, les comptes restant bloqués depuis la mise sous administration. À ce jour, Rama Sithanen n'a pas encore répondu à leurs interrogations. Les déposants exigent désormais une clarification rapide sur l'avancement du dossier.